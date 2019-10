Puolet Etelä-Karjalan pk-yrityksistä aikoo lisätä panostuksia ulkomaanmarkkinoille – kansainvälistymispalvelut auttavat haasteellisilla markkinoilla

Noin puolet Etelä-Karjalan pk-vientiyrityksistä aikoo lisätä panostuksiaan kansainvälistymiseen tulevana vuonna ja reilu kolmannes odottaa viennin arvon kasvavan. Tämä selviää syksyn pk-yritysbarometrista. Maakunnan pk-yritysten vientikohteena korostuu Pohjoismaiden ja muun EU:n ohella Venäjä, mikä näkynee hieman koko maan tasoa korkeampana julkisten kansainvälistymispalvelujen käyttönä. Palvelujen merkitys voi olla ratkaiseva haasteellisilla markkinoilla.

Pk-yritysten viennin kasvattaminen onkin Suomen talouden ja yritysten kasvun kannalta erittäin tärkeä tavoite, jota Team Finland -verkosto edistää konkreettisilla kansainvälistymispalveluilla, verkoston tarjoamalla tuella ja rahoituksella.

Pk-yritysbarometrin mukaan Etelä-Karjalan pk-viejät ovat käyttäneet Finnveran ja Business Finlandin rahoituspalveluja ja muun muassa Suomen Yrittäjien, kauppakamarien ja ulkoministeriön palveluja.

−Palvelujen merkitys voi olla ratkaiseva erityisesti silloin, kun markkinat ovat kaukana, vähemmän tunnettuja ja kun niihin liittyy esimerkiksi kaupallisia tai poliittisia riskejä. Vastaamme muun muassa sellaisiin kysymyksiin kuin miten pk-yritys löytää oikeille markkinoille, miten lähetystöverkosto voi auttaa yksittäistä yritystä, miten vienti rahoitetaan ja mitä tehdä, kun eteen tulee haasteita, sanoo Team Finland -suurlähettiläs Juha Markkanen ulkoministeriöstä.

Venäjä ja Kiina erottuvat tilastoissa

Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön Pk-yritysbarometrissa Venäjä nousee esiin pk-yritysten vientikohteena. Etelä-Karjalan kauppakamarin tilastoissa EU:n ulkopuolisten maiden ykkönen on Kiina, jonka osuus on neljännes maakunnan viennistä.

− Eteläkarjalaiset pk-sektorin yritykset ovat perinteisesti kansainvälistyneet suurteollisuuden alihankkijoina. Viennin painopiste on edelleen vahvasti Saksan ja Ruotsin markkinoilla, mutta Kiinan ja Kaukoidän alueen merkitys on kasvanut jatkuvasti, toteaa Etelä-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja Mika Peltonen.

Etelä-Karjalassa vajaat puolet kansainvälisesti toimivista pk-yrityksistä kertoo, että viennin osuus kokonaisliikevaihdosta on vähintään puolet.

− Pk-yritysbarometrissa Etelä-Karjalan vastaajajoukossa suoran tavaraviennin osuus on koko maata selvästi suurempi, jopa 58 prosenttia. Myös palveluviennin osuus on huomattava, vaikka on valtakunnallista tasoa alempi. Alueen otoksessa kansainvälisesti toimivien yritysten vastaajamäärä on kuitenkin pieni, jolloin tuloksia voi tulkita lähinnä suuntaa-antavasti, sanoo Suomen Yrittäjien kansainvälisten asioiden päällikkö Thomas Palmgren.

Rahoituksen riittävyys keskeistä kansainvälistymisessä ja viennissä

Pk-yritysten tietoisuutta kansainvälistymispalveluista ja viennin rahoituspalveluista pyritään lisäämään tällä hetkellä Team Finland -toimijoiden Pk-yritykset maailmalle -kiertueella, joka tulee Lappeenrantaan 5.11.2019. Tilaisuudessa on paikalla muun muassa Suomen Yrittäjien Brysselissä työskentelevä asiantuntija Mira-Maria Kontkanen, joka kertoo suomalaisen vientiyrityksen toimintaympäristöstä Euroopassa. Tilaisuudessa Business Finland, Business Mill, Enterprise Europe Network, Finnvera, Etelä-Karjalan Kauppakamari, Etelä-Karjalan Yrittäjät, Suomalais-Ruotsalainen kauppakamari ja ulkoministeriö kertovat palveluistaan.

– Kansainvälistymisessä ja viennissä rahoituksen riittävyys on keskeinen tekijä. Rahoitusta tarvitaan tuotteiden valmistukseen ja valmistuksen ajalle, mutta yhä useammin rahoitus voi olla osa kauppaneuvotteluja. Ostajalle voi tarjota tuotteen lisäksi maksuaikaa, mikä parantaa vientiyrityksen kilpailuasemaa. Tämän tiedostaminen myös pk-yrityksissä voi olla avain kasvattaa pk-yritysten vientiä, jatkaa Finnveran rahoituspäällikkö Markku Liira.

Business Finlandilta eniten rahoitusta saivat Etelä-Karjalassa viime vuonna energiatekniikka ja valmistava teollisuus. Business Finlandin myöntämä rahoitus Etelä-Karjalassa toimiville yrityksille ja muille toimijoille oli viime vuonna noin 12,8 miljoonaa euroa. Rahoituksesta reilu puolet kohdistui yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Pk-yritysten rahoitusosuus oli noin kolme miljoonaa euroa ja siitä start up -yritysten osuus noin kaksi miljoonaa euroa.

Tervetuloa Assi Vapaudenaukiolle (Valtakatu 51, Lappeenranta) kuulemaan pk-yrityksille suunnatuista rahoitus- ja verkostoitumismahdollisuuksista ti 5.11. 2019 klo 8-10. Toimituksenne edustaja on lämpimästi tervetullut tilaisuuteen.

Tilaisuudessa kuullaan lukuisten paikallisten yrittäjien ja Team Finland -verkoston asiantuntijoiden näkemyksiä ja kokemuksia kansainvälistymisestä. Koko tilaisuuden ohjelma löytyy täältä.

Team Finland -verkoston järjestämä Pk-yritykset maailmalle -kiertue kattaa syksyllä 2019 viisi paikkakuntaa, joista edessä ovat Lappeenranta 5.11. ja Mikkeli 26.11. Kiertue alkoi Porvoosta 11.9., Turusta 3.10 ja Seinäjoelta 22.10. Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto. Verkosto pyrkii tarjoamaan yrityksille sujuvan palveluketjun neuvonnasta rahoitukseen. www.team-finland.fi

Pk-yritysbarometri on Finnveran, Suomen Yrittäjien ja työ- ja elinkeinoministeriön kahdesti vuodessa teettämä kyselytutkimus. Syksyn barometri julkistettiin 11.9. Koko maassa tutkimukseen vastasi yli 6 000 pk-yritystä. Etelä-Karjalan alueella vastaajia oli 127, joista vientiä ja kansainvälistä liiketoimintaa harjoittaa 23.