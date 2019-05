Puolet tulevan Äiti minulla on nälkä –kirjan (2019) tuotoista lahjoitetaan pääkaupunkiseudun vähävaraisten perheiden hyväksi

Basam Books –kustantamo lahjoittaa puolet Äiti minulla on nälkä (2019) -kirjan tuotoista Apuna ry:lle. Heidi Jaarin kirjoittama teos kokoaa kansiin vähävaraisten perheiden sekä yksinäisten avuntarvitsijoiden tarinoita ja valottaa yleistilannetta siitä Suomesta, joka suurelle yleisölle on vielä täysin pimennossa.

Helsinkiläinen Basam Books lahjoittaa puolet saamistaan tuotoistaan tulevasta Äiti minulla on nälkä (2019) -kirjasta pääkaupunkiseudun vähävaraisia auttavalle Apuna ry:lle. Kustantamon uudessa kirjapitchauskonseptissa löydetty kustannussopimus kirjoitettiin huhtikuun lopussa ja kirja tulee olemaan poikkeuksellisesti mukana jo saman vuoden syyskatalogissa.

Kirjan kirjoittaja on Heidi Jaari, Apuna Ry –yhdistyksen perustaja. Apuna Ry on voittoa tavoittelematon hyväntekeväisyysjärjestö, joka toimittaa avuntarvitsijoille muun muassa ruoka-, vaate-, kodintarvike- ja jouluapua. Apuna ry Avustus -Facebook-ryhmässä on jatkuvasti 200‒300 perhettä, joita autetaan aktiivisesti. Yhdistys toimii koordinaattorina, joka ohjaa avuntarvitsijat sekä vapaaehtoiset auttajat yhteen sekä järjestää myös lahjoitustapahtumia.

Apuna Ry auttaa pääkaupunkiseudun vähävaraisia perheita sekä yksittäisiä avuntarvitsijoita, joiden tilannetta on usein myös entisestään pahentanut heistä riippumattomat syyt kuten esimerkiksi tukijärjestelmän kankeus ja verkkaisuus. Heidi Jaarin tuleva kirja kokoaa näiden ihmisten tarinat yksiin kansiin ja valottaa yleistilannetta siitä Suomesta, joka suurelle yleisölle on vielä täysin pimennossa. Kirjassa keskustellaan myös siitä, että miten toimia osattomuuden säälittelyn, sivuuttamisen tai kieltämisen sijaan kunnioittavasti ja oikeasta empatiasta käsin avuntarvitsijoita kohtaan.

Tulevaan kirjaan liittyvä Kansalaisaktivismi ja empatia -kirjatapahtuma järjestetään kirjakauppa Rosebudin uudessa myymälässä Kolmen Sepän Patsaan aukion vieressä. Tapahtuma järjestetään tiistaina 28.5. klo 16-19. Mukana tapahtumassa on muun muassa Sami Keto (Empatia – Myötäelämisen tiede, Into). Tapahtuma on pääsymaksuton, mutta paikan päällä on mahdollisuus osallistua vapaaehtoiseen lippumaksuun, jonka tuotto ohjataan Apuna ry:n toimintaan. Äiti minulla on nälkä (2019) ilmestyy syksyllä.