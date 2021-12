Puoli miljoonaa vähäpäästöistä autoa lisää – autojen etanolipäivityksissä läpimurto

Pirkkalalainen henkilöautojen etanolipäivitys eFlexPlus on saanut uuden sukupolven. Läpimurron myötä lähes 2 miljoonaa bensiini- ja hybridiautoa on teknisesti mahdollista muuttaa käyttämään kotimaista uusiutuvaa E85-bioetanolia. Päivitetty auto on täysiverinen flexifuel-auto eli autoon voi tankata E85-bioetanolia, bensiiniä tai mitä tahansa niiden sekoitusta.

Etanolipäivityksen jälkeen voit tankata vapaasti E85-bioetanolia.

Aiemmin tätä maailman kehittyneimmäksi etanolipäivitykseksi tituleerattua laitetta oli saatavissa vain perinteisen imusarjaruiskutuksen omaaviin autoihin. Nyt etanolipäivitys on mahdollista tehdä myös sellaisiin autoihin, joissa on suoraruiskutusmoottori, kuten monet Volkswagenit, Mazdat ja Fordit. Laajentuminen tapahtuu vaiheittain tämän ja ensi vuoden aikana. Ensimmäisessä vaiheessa katetaan noin neljännes suoraruiskutusautoista, joka tarkoittaa reilua 100 000 uutta yhteensopivaa autoa Suomessa. ”Etanolipäivitykset haastavat päästöjen vähentämisessä jopa sähköauton, kun tarkastellaan koko ajoneuvon ja polttoaineen elinkaarta. Pääosin bensiinillä kulkevia autoja tulee olemaan liikenteessä vielä pitkälle 2050-luvulle, joten henkilöautojen etanolipäivitykset tulevat olemaan vielä pitkään kustannustehokkain ja nopein tapa vähentää liikenteen päästöjä.” linjaa laitevalmistaja StepOne Tech Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Isokivijärvi. Suurin osa autonvalmistajista on viime vuosien aikana keskittynyt lähinnä suoraruiskutusteknologiaan moottoreissaan. Uuden sukupolven eFlexFuel -teknologia mahdollistaa teknisesti täysin uusien bensiini- ja hybridiautojen päivittämisen vähäpäästöiseksi. Suoraruiskutusmoottorien polttoaineen hyödyntäminen on tarkempaa ja kehittyneempää kuin perinteisessä moottoreissa. Siksi päästötasot sekä polttoaineenkulutus ovat näissä moottoreissa myös vähäisempiä. ”Mahtavaa, että tämä vuosien kehitystyö saadaan vihdoin päätökseen ja valmis tuote myyntiin. Kun aloitimme kehittämään etanolipäivitystä suoraruiskutusmoottoreille, niin sitä pidettiin erittäin vaikeana tai jopa mahdottomana.” kertoo tuotekehitysjohtaja Joonas Sokka. Kotimaisella jätepohjaisella E85-bioetanolilla vähennetään ilmastopäästöjä jopa 80 prosenttia verrattuna fossiiliseen bensiiniin. Henkilöautojen käyttövoimamuutokset ovat ainoa kustannustehokas keino leikata fossiilisen polttoaineen käyttöä nykyisessä autokannassa välittömästi. ”Tämä on merkittävä harppaus toimialalle, joka nostaa biopolttoaineiden päästövähennysmahdollisuudet uusiin ulottuvuuksiin. Vihdoin tuomme myyntiin laadukkaan ja tutkitusti turvallisen etanolipäivityksen suoraruiskutusteknologialle.” sanoo Suomen markkinoiden maajohtaja Vesa Vaine. Myynti alkaa itsenäisyyspäivänä 6.12.2021 ja aluksi vain eFlexFuelin omassa asennuspisteessä Pirkkalassa asennettuna. Hintaa uudelle eFlexPlus-päivitykselle tulee 899–1049 € riippuen asennuksen pituudesta.

