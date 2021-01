Puoluejohtajien koulutuskeskustelu 30.1. klo 11.30–13 Educa verkossa -tapahtumassa

Kuntavaalikevään odotetuin koulutuspoliittinen keskustelu lähestyy. OAJ:n puoluejohtajapaneeli järjestetään osana opetusalan Educa verkossa -tapahtumaa lauantaina 30.1.

Paikalle Messukeskuksessa toteutettavaan live-lähetykseen ovat ilmoittautuneet puheenjohtajat, pääministeri Sanna Marin, SDP, kansanedustaja Jussi Halla-aho, PS, kansanedustaja Petteri Orpo, Kok., tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko, Kesk., sisäministeri Maria Ohisalo, Vihr., 1. varapj., opetusministeri Jussi Saramo, Vas., oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, RKP, kansanedustaja Sari Essayah, KD ja kansanedustaja Harry Harkimo, Liike Nyt.

Keskustelu lähetetään suorana klo 11.30–13.00 ja sitä voi seurata osoitteista educamessut.fi tai oaj.fi/educa.

Messukeskus on suljettu yleisöltä, eikä live-lähetystilaan saa tarkkojen koronamääräysten vuoksi asettua. Myös lehdistökeskus on suljettu, mutta media voi seurata debattia Messukeskuksen aulatiloista, joihin on kuvaääniyhteys.

Pyrimme järjestämään niin, että kuvaajat voisivat seurata puheenjohtajien valmistautumista paneelin alkamiseen. Puheenjohtajat siirtyvät paikoilleen klo 11.15 lähtien. Sisäänpääsy Messukeskukseen edellyttää ennakkoilmoittautumista OAJ:n Heikki Sahlmanille, puh. 040 562 4510, heikki.sahlman@oaj.fi. Vastaanotamme toimittajat sisääntulossa, sillä liikkuminen Messukeskuksen tiloissa on rajoitettua.

Puoluejohtajilta odotetaan vastauksia mm. siihen, kuinka turvataan laadukkaat koulutuspalvelut koko maassa ja millä keinoin turvataan pätevien opettajien saanti ja työhyvinvointi. Kantaa kysytään myös lähi- ja etäopetuksen järjestämiseen. Panelisteilta kysytään myös, kuinka kunnan pitäisi toimia ollakseen houkutteleva työnantaja. Lisäksi puhutaan opetuksen poikkeusoloista korona-aikana ja muista ajankohtaisaiheista.

Juontajina ovat MTV:n yhteiskuntatoimituksen päällikkö Eeva Lehtimäki ja OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka. Paneelin lopulla OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen esittää lyhyen tiivistyksen kuullusta.

Koulutus- ja kasvatuspalvelut nousevat aiempaa selvemmin kuntien ykköstehtäväksi, joten esillä on kuntapolitiikan kova ydin. OAJ julkaisi syksyllä kuntavaalitavoitteensa, joihin voi tutustua täällä oaj.fi/kuntavaalit

Yleisö voi kommentoida puheenjohtajapaneelia Twitterissä aihetunnisteilla #educa2021, #koulutusratkaisee ja #kuntavaalit2021.

Puheenjohtajapaneelin päätyttyä klo 13 viiden OAJ-osallistujan raati puntaroi, mitä puoluejohtajien esityksistä jäi mieleen ja miltä ajatukset vaikuttivat käytännön opetustyön näkökulmasta. Jälkilöylyt on OAJ:n omaa tuotantoa ja erillään Educan ohjelmasta. Niitä voi seurata osoitteessa oaj.fi/kuntavaalit, kesto n. 25 minuuttia.