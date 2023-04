Puoluesihteeri Pirkkalaisen puhe Keskustan puoluevaltuustossa

(muutosvarauksin)

Arvoisat puoluevaltuuston jäsenet ja muut kokousta seuraamaan tulleet ystävät,

lämpimästi tervetuloa puoluevaltuustoon.

Heti alkuun tahdon kiittää jokaista teitä kuluneesta puolesta vuodesta. Keskustalaiset ympäri Suomen tekivät todella hyvää työtä ehdokkaiden ja Keskustan eteen. Jos kenttätyö olisi ratkaissut nämä vaalit, olisi keskusta ollut vaalien voittaja. Siitä olen varma. Näissä vaaleissa se ei kuitenkaan riittänyt.

Totesin viime syksynä Kuopion puoluevaltuustossa pitämässäni puheessa, että vaaleissa etsitään aina uutta suuntaa. Suomalaisten äänestyskäyttäytymisen perusteella tie kaarsi tällä kertaa oikealle – keskitie ei ollut äänestäjien valinta näissä vaaleissa. Näistä tuli taktikoinnin vaalit, ääripäiden vaalit ja pääministerivaalit. Keskitie kutistui kevyen liikenteen väyläksi, kun oikealle kaartaa nyt valtaväylä.

Nyt vaalien jälkeen meillä on aikaa ja oikeus pieneen tuumailuun. Jotta voimme katsoa eteenpäin, täytyy tietää, mitä takana on. Kannustankin teitä itsetutkiskeluun. Toivon, että tänään puhutaan avoimesti siitä, mitä voimme näistä vaaleista ja niitä edeltäneistä kahdeksasta hallitusvastuun vuodesta oppia. Kuinka olla keskellä politiikan kahtiajaon aikana? Kuinka tehdä keskitiestä jälleen moottoritie ja koko Suomen pääväylä?

Hyvät ystävät,

Esittelen tässä kohdassa teille päätettäviksi tulevia toimintakertomusta ja talousarviota. Samalla suuntaan katseita menneen kautta tulevaan, aivan kuten juuri pyysin teitäkin tekemään.

Ensin muutama sana menneen vuoden vaaleista. Vuosi 2022 alkoi keskustan kannalta menestyksekkäästi aluevaalien 19,2 prosentin kannatusosuudella. Jäimme vain reilut 2000 ääntä vaalien kakkospaikasta. Onnistuminen aluevaaleissa kohotti keskustaväen itsetuntoa, mikä näkyi myönteisenä vireenä koko toimintavuoden ajan.

Aluevaalien jälkeen aloitettiin välittömästi valmistautuminen kevään 2023 eduskuntavaaleihin. Ehdokashankinta ja kampanjan suunnittelu kuuluivat vahvasti vuoden 2022 työnkuvaan. Ehdokasasettelun osalta ensimmäiset jäsenäänestysten aikataulut olivat jo maaliskuussa pian aluevaalien jälkeen. Eduskuntavaalien ehdokashankinta ja -koulutus olivat keskeisessä osassa puolueen toimintaa.

Hyvät ystävät,

Vaikka juuri tässä hetkessä olemme valtakunnan tasolla keskisuuri puolue, haluan tuon aluevaalien vuoden jälkeen erityisesti muistuttaa meitä kaikkia, että paikallisesti olemme edelleen Suomen vahvin ja luotetuin. Kunta- ja aluepäättäjät ovat puolueen kruununjalokivet ja tulevaisuuden tekijät. Luottamus puolueeseemme on pitkälti heidän varassaan. Tälle meidän kannattaa antaa suuri arvo.

Hyvä puoluevaltuusto,

Puolue tarvitsee toimiakseen tarkkaa taloudenpitoa. Viime vuoden osalta voin ilokseni todeta, että puolueemme talouden perusrakenne on kunnossa. Vaaleista johtuen teille esitellään tilikauden tulos, joka oli 205 000 euroa alijäämäinen. Vaaleja varten oli jo aiemmin kerätty puskuria. Vielä viime vuoden päätteeksi puolueen talous oli vahva.

Eduskuntavaalitappio asettaa kuitenkin puolueen talouden valitettavasti uuteen valoon. Päätätte tänä viikonloppuna puolueen tämän vuoden talousarvion sopeuttamisesta. Vuositasolla menetämme yli 1,4 miljoonaa euroa. Neljä vuotta sitten talous trimmattiin jo kertaalleen. Löysiä ei ole. On siis selvää, että joudumme tulevaisuudessa tekemään asioita toisin. Myönteisellä asenteella muutos on käännettävissä mahdollisuudeksi, toivottavasti kykenemme yhdessä siihen. Puoluehallitukselta on teille tarkasti läpikäyty esitys talousarvion sopeutuksesta ensin järjestövaliokunnan puitavaksi ja huomenna yhdessä päätettäväksi.

Hyvät ystävät,

Jos jostakin olen erityisen innostunut juuri nyt, on se syksypuolella aloitettu valmistautuminen järjestöstrategian työstämiseen.

Lappeenrannan puoluekokous viime kesänä päätti, että Keskustan järjestötoiminnan tulevaisuustyötä varten laaditaan nyt käynnissä olevalla puoluekokouskaudella strategia. Työ on käynnistynyt toden teolla tänä keväänä.



Kevään 2024 puoluevaltuuston kokoukseen asti jatkuvan työn tarkoituksena on määritellä puolueemme järjestötoimintaa koskevat pitkän tähtäimen linjaukset. Tavoitteena on strategia, joka aidosti ohjaa puolueen järjestötoimintaa ja sen johtamista. Työ sisältää toimintatapojen ja -kulttuurin, jäsenhankinnan ja jäsenyyden, järjestöorganisaation rakenteiden ja järjestöllisen viestinnän tarkastelun. Työn pohjana toimii Keskusta 2030 -ohjelmassa hyväksytty tavoitetila puolueen toiminnasta ja Keskustasta järjestönä.



Strategia on valintoja. Se on valintoja siitä, mihin keskitymme ja mihin käytämme voimavaramme, mutta myös valintoja siitä, mistä olemme valmiita luopumaan. Meidän on yhdessä tunnistettava järjestötoimintaamme vaikuttavat toimintaympäristössä tapahtuneet ja tapahtuvat muutokset.

Kutsumme teidät mukaan etsimään ratkaisuja puolueen entistä vahvemman tulevaisuuden rakentamiseksi. Käynnistämme kesäkuussa kenttäkierroksen. Toteutamme kaikkiaan 19 alueellista tilaisuutta lokakuun loppuun mennessä. Nämä Keskustan tulevaisuustyöpajat pureutuvat järjestöstrategian lisäksi vaalianalyysiin ja kutsuvat keskustelemaan aatteestamme. Siitä, miten Keskustan aatteen ja arvojen pitäisi näkyä politiikassamme sekä paikallisessa toiminnassamme ja suomalaisten arjessa. Tilaisuuksiin ovat tervetulleita jäsenemme, kunta- ja aluepäättäjämme, järjestötoimijamme sekä muut toiminnassamme mukana olevat.





Keskitymme huomenna aamulla klo 9:15 alkavassa ”Aatetta ja asiaa, tunnetta ja tunnelmaa – Keskustan järjestötoiminnan tulevaisuus -seminaarissa” järjestöstrategiaan syvemmin.

Hyvät ystävät,

Kun ihan vasta eduskuntavaalit ovat jääneet taakse, suunnataan katseet jo seuraaviin. Ensi syksynä Turun ylimääräisessä puoluekokouksessa nimetään keskustan ehdokas presidentinvaaleihin. Perusjärjestöt ja piirit voivat puoluehallituksen eilisen päätöksen nojalla esittää ehdokkaita esivaaliin heinäkuun loppuun mennessä. Näissä vaaleissa meillä on jälleen aidosti myönteiset mahdollisuudet.

Ensi vuonna vaaleja on tosiaan kahdet. Tulevana marraskuuna puoluevaltuusto tulee nimeämään ehdokkaat eurovaaleihin. Piirit voivat esittää ehdokkaita puoluehallitukselle viimeistään 17.11.

Eurovaaleissa on kyse siitä, millaiset mepit ja millaisilla arvoilla Suomen etua valvotaan europarlamentissa. Tänä keväänä näimme, että joidenkin puolueiden meppejä ei kiinnosta olla paikalla äänestämässä tai äänestävät jopa Suomen edun ja oman puolueensa linjan vastaisesti. Keskusta tarjoaa tässäkin vaalissa yksillä rattailla matkaavan vaihtoehdon, jonka näkemyksiin voi luottaa. Keskustan mepit ajavat Suomen etua, suomalaisten on aika huomata, ettei se ole itsestäänselvyys.

Arvoisat puoluevaltuutetut,

Oletteko huomanneet, että keskusta kiinnostaa? Viimeiset kahdeksan vuotta Suomen politiikassa tapahtuneet – oikeat tai keksityt – virheet ovat olleet keskustan syytä. Meitä ovat kirittäneet muut puolueet ja onhan vauhtia antanut kiitettävästi myös media.

Vaali-iltana erehdyin ajattelemaan – ja saatoin minä jollekin läheiselle sanoa ääneenkin -, että nyt valokeila kääntyy pois meistä. Kuinka väärässä olinkaan. Yhtäkkiä keskusta onkin taas kaiken ratkaisija, jokainen toimiva ja vastuullinen hallituspohja on taas meistä kiinni. Erityisesti ystävämme perussuomalaisessa leirissä ovat intoutuneet kertomaan, miten keskusta onkin tarkan euron puolue ja metsäpolitiikan sekä maatalouden puolustaja. Kaikki tämä sen jälkeen, kun ovat haukkuneet meitä samoista teemoista viimeiset kuusi vuotta.

Keskustalla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin mennä oppositioon. Tiedän, että siellä löydämme viestin ja toimintatavat, jolla nousemme. Ja tämähän se meidän ympärillä pelottaa.

Kun aluksi toivoin, että käytte tänään keskustelua myös vaalitappioon johtaneista syistä, niin toivon, että haastatte itseänne ja toisianne. Ensimmäinen ja ilmeiseltä tuntuva syy ei todennäköisesti ole koko totuus.

Keskustan toiminnan ja sen myötä vallanrakenne on senkaltainen, että katsomme vaalituloksia herkästi meille perinteisesti suhteellisesti vahvojen kuntien näkökulmasta. Tiedämme, että olemme menettäneet pienissä maaseutukunnissa runsaasti kannatusta ja meillä taitaa olla yhtenäinen näkemys siitä, minne ne äänet ovat menneet.

Meidän pitää kuitenkin vihdoin kohdata myös sellaiset tosiasiat, joihin meillä ei ole niin yksioikoisia vastauksia. Tämän kevään vaaleissa menetimme pelkästään eteläisen Suomen kaupungeissa niin paljon ääniä kuin koko Pohjois-Suomessa yhteensä. Vuoden 2015 vaalien jälkeen olemme menettäneet 21 suurimmassa kaupungissa ympäri Suomen yhteensä 110 000 ääntä. Olisi vihdoin aika puhua myös siitä, minne nämä meille mitä ilmeisimmin kasvottomat äänestäjät ovat menneet. Olisiko tänään jollakin edes suuntaa antavia vastauksia tähän? Puolueen tulevaisuuden kannalta näiden äänestäjien liikehdintä lienee varsin ratkaisevaa.

Jostain syystä keskustan sisällä ajoittain vihjaillaan, ettei puolueessa tai puolueesta saisi esittää kriittisiä näkemyksiä. Olen ollut kolmen eri puheenjohtajan aikana tässä tehtävässä. Yhdessä heidän jokaisen kanssa olemme suorastaan kannustaneet kriittiseen analyysiin. Toivottavasti rohkenette käyttää tämän viikonlopun areenan reippaaseen keskusteluun. Tämä on juuri oikea paikka sanoa juuri se, mitä omassa mielessä on päällimmäisenä.

Vielä aivan lopuksi hyvät ystävät,

Uusi suunta on aina innostavaa. Syksyllä kokoonnumme koko keskustajoukolla valitsemaan puolueelle presidenttiehdokasta.

Tuo syyskuun ylimääräinen puoluekokous pääsee valitsemaan myös uuden puoluesihteerin.

Puolueen vaalitappio oli dramaattinen. Mutta siihen, että minä astun sivuun, ei liity mitään dramatiikkaa. On uuden aika keskustalle.

Kerroin julkisesti jo vaalien tietämillä, että harkitsen omaa asemaani puoluejohdossa kevään aikana. Tästä ratkaisusta syntyi minulle vahva tunne ja tasapaino. Juuri näin on hyvä toimia.

Olen saanut hoitaa keskustan puoluesihteerin etuoikeutettua tehtävää viisi vuotta. Nämä ovat olleet puolueen historian vaikeimmat vuodet. Minun on rehellistä todeta, että nämä raskaat vuodet ovat vieneet minulta terän luoda uutta hetkellä, kun puolue sitä eniten tarvitsee. On aika kääntää sivua ja antaa mahdollisuus uusille ajatuksille ja uudelle otteelle. Se on puolueen ja minun yhteinen etu.

Muutos on aina myönteinen mahdollisuus. Eteenpäin, ystävät, eteenpäin! Uudella innolla

Hyvää kokousta!