Pure Wasten tuotteet myyntiin K-Citymarketeihin – vastuulliset vaatteet entistä useamman suomalaisen saataville

Vastuullisia, 100 % kierrätysmateriaaleista tehtyjä vaatteita valmistavan suomalaisen Pure Wasten Drops-mallisto tulee myyntiin K-Citymarketeihin. Pure Wasten tuotteita on tähänkin asti saanut verkkokaupasta ja muilta jälleenmyyjiltä, mutta K-Citymarketit tuovat tuotteet yhä useamman kuluttajan saataville.

“Tutkimusten mukaan K-Citymarket on yksi Suomen suurimmista vaatekaupoista. Pienenä vaateteollisuuden kiertotalouden pioneerina tämä on meille todellinen läpimurto. Uskon, että K-Citymarketien myötä löydämme uusia ystäviä tuotteillemme”, Hannes Bengs Pure Wastelta sanoo.

Pure Waste on vastuullisuudessaan edistyksellinen. Sitra nosti yrityksen vuonna 2021 kiertotalouden kiinnostavimpien yritysten joukkoon. Pure Waste pyrkii huomioimaan kiertotalouden tuotannon jokaisessa vaiheessa aina raaka-aineen keräämisestä siihen, että asiakas palauttaa käyttämänsä vaatteen uudelleen kierrätettäväksi. Hävikki minimoidaan jokaisessa prosessin vaiheessa, ja vaatteissa hyödynnetään raaka-aineita, jotka muuten päätyisivät poltettavaksi tai kaatopaikoille. “Tavoitteenamme on kehittää Suomeen vastuullisen tekstiilituotannon ekosysteemiä, jossa materiaali ja osaaminen kiertävät”, Bengs sanoo.

K-Citymarketeihin myyntiin tulee Pure Wasten uusi Drops-mallisto, jossa on unisex-tuotteita, kuten t-paitoja ja collegeja. Malliston värimaailma on pehmeän maanläheinen ja klassinen, mutta mukana on myös tarkoin harkittuja kauden värejä. Kaikkien Pure Wasten tuotteiden ytimessä on ajattomuus ja kestävyys. Tuotteet on valmistettu 100 % kierrätetyistä raaka-aineista, mikä myös määrittää käytettävissä olevien materiaalien ja kankaiden värimaailmaa.

”Olemme saaneet K-Citymarketien vaateosastoille viimeisen parin vuoden aikana aivan uudenlaisia asiakkaita, jotka eivät ole ehkä aiemmin ostaneet vaatteita marketista. Marketmuotia päätyy nykyään muun muassa tiedostavien ja uusista asioista sekä trendeistä innostuvien asiakkaiden ostoskoreihin. Pure Waste vastaa takuulla juuri näiden asiakkaiden odotuksiin ja tarpeisiin, ja siksi olemme erityisen iloisia siitä, että saamme merkin valikoimiimme”, Keskon käyttötavarakaupasta vastaava johtaja Hannele Åberg sanoo.

”Asiakkaiden tietoisuus vastuullisesta vaatetuotannosta kasvaa jatkuvasti ja meille on tärkeää vastata tähän tarpeeseen. Asiakkaita kiinnostaa vastuullisuuden, kuten tuotteen alkuperän ja tuotannon lisäksi tietysti myös muodikkuus, ja Pure Waste on meille erittäin luonteva kumppani. Mallisto on myynnissä niin kauan kuin tuotteita riittää. Yhteistyön myötä harjoittelemme ja opimme yhdessä tekemisestä – sen jälkeen pohditaan taas jatkoa”, Åberg kertoo.

Lisätietoja:

Pure Waste on helsinkiläinen tekstiilikierrätyksen pioneeri, joka valmistaa laadukkaita vaatteita 100 % kierrätetyistä kuiduista. Yrityksen päämäärä on vähentää neitseellisten materiaalien käyttöä ja tarjota kuluttajille vastuullisia vaihtoehtoja pikamuodille. Kierrätysmateriaaleista valmistetut tuotteet kuluttavat 99,9 % vähemmän vettä ja niiden valmistaminen tuottaa 50 % vähemmän hiilipäästöjä verrattuna vastaaviin neitseellisistä materiaaleista valmistettuihin tuotteisiin.

Pure Waste uskoo kestävään muotiin ja sitoutuu ottamaan kaikissa toimissaan huomioon ekologiset ja eettiset arvot. Muutos lähtee siitä, että me kaikki ajattelemme asiat uudella tavalla — jokaisella valinnalla on merkitys.

K-Citymarket on suomalainen moderni hypermarket, joka tarjoaa asiakkailleen monipuoliset valikoimat elintarvikkeita ja käyttötavaraa. K-Citymarket tunnetaan inspiroivista valikoimistaan ja palveluistaan, erinomaisesta ruokaosaamisesta sekä vaivattomasta asiointikokemuksesta. Jokaisessa K-Citymarketissa toimii kauppiasyrittäjä. Suomessa on tällä hetkellä 81 K-Citymarketia. www.k-citymarket.fi

K-Citymarket – Aikasi arvoinen kauppa.