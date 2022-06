Purjehtija Tapio Lehtinen lähtee kahteen kisaan maailman ympäri

Kahteen kertaan kahdessa vuodessa maailman ympäri purjehtiva Lehtinen kisaa ensimmäisen kierroksen yksin Asteria -veneellään ja seuraavan Galiana-veneellä ja täydellä 12-hengen tiimillä. Lehtisen tiimi koostuu pääosin nuorista suomalaisista purjehtijoista, joiden 64-vuotias konkari odottaa kehittyvän Suomen avomeripurjehduksen seuraavaksi voittoisaksi sukupolveksi.

Ranskan Les Sables-d’Olonnesta tulevan syyskuun 4. päivänä starttaavassa Golden Globe Race -yksinpurjehduskilpailussa kisataan klassisilla veneillä maapallon ympäri ilman pysähdyksiä. Noin 30 0000 merimailin (55 560 km) pituista koitosta pidetään purjehduksista haastavimpana. Lehtisen 36-jalkaisen purjeveneen S/Y Asterian matkanteko vuoden 2018-kisassa hidastui pohjaan tarttuneiden barnakkeleiden, eli hanhenkaulakotiloiden vuoksi. Ylivoimaisilta vaikuttaneet haasteet voittaneen sisukkaan suomalaiskapteenin 322 päivän mittainen suoritus nosti Lehtisen kansainvälisten lajilegendojen joukkoon. Hän onkin purjehdushistorian kuudes ihminen, joka on kiertänyt maapallon yksin ilman pysähdyksiä, varuste- ja muonatäydennyksiä tai automaattiohjauslaitteita sekä elektronisia navigointivälineitä.

“Harvoin voi urheilukilpailussa kertoa pyrkivänsä tekemään kolme kuukautta aiempaa nopeamman suorituksen, mutta pohjamaalivahingosta on nyt opittu ja sen opin avulla nopeutan kulkuani kahdella kuukaudella. Lisäksi Asteriassa on uusi tuuliperäsin, joka oikaisee veneen kulkua. Siitä tulee ajansäästöä pari viikkoa ja loput kaksi viikkoa kiritään puhtaasti sisulla, tahdonvoimalla ja viime kisan synnyttämällä revanssihengellä”, kertoo Tapio Lehtinen.

Kaksi kertaa maapallon ympäri kahdessa vuodessa

Syyskuussa 2023 Lehtinen starttaa jälleen uuteen purjehduskilpailuun. Tällä kertaa kyseessä on ensi kerran vuonna 1973 purjehditun legendaarisen Whitbread Round the World -kisan 50-vuotisjuhlakilpailu. Myös Ocean Globe Race purjehditaan kiertotalouden hengessä klassisilla veneillä ja menetelmillä. Lehtinen lähtee matkaan 12-henkisen tiiminsä kanssa S/Y Galianalla, joka on Sparkman & Stephens -venesuunnittelutoimiston klassikko, vuoden 1970 kaksimastoinen Swan 55 -jooli.

“Meillä on maailman kaunein vene. Hyvin samanlainen kaksimastoinen jooli on ollut myös John F. Kennedyllä ja Humphrey Bogartilla, josta Lauren Bacall oli kuulemma mustasukkainen. Galianan sisustus ja varusteet on entisöity Museoviraston tuella vastaamaan Sparkman & Stephensin suunnittelemaa alkuperäistä, avomerikelpoista designia”, kertoo Lehtinen.

Lehtisen Ocean Globe Race -kisatiimiin kuuluu hänen lisäkseen vain kaksi ”luottopakkiaikuista", kuten hän tituleeraa veneen varakapteenia Ville Norraa, 50 ja Pia Grönblomia, 49. Galianan muut tiiminjäsenet ovat Kaisla Jacoby, 19, Viivi Moisio, 19, Aaro Immonen, 20, Mauri de Meulder, 25, Anton Eklund, 24, Alexander von Flittner, 25, Elia Koski, 26, Juho Sattanen, 27, Lassi Liimatainen, 28 ja Mikko Hongell, 32.

Merten hyvinvoinnin puolesta

Keskeisenä teemana Lehtisen molemmissa tulevissa kilpailuissa on huoli valtamerten ja ilmaston tilasta ja halu tuoda esiin ratkaisuja tilanteen parantamiseksi.

"Huomasin edellisessä kilpailussa, että maailman merillä on paljon vähemmän elämää verrattuna ensimmäiseen maailmanympäripurjehdukseeni lähes 40 vuotta sitten. Lintujen ja valaiden määrä on romahtanut. Se on seurausta kalakantojen romahtamisesta, mikä puolestaan johtuu ilmastomuutoksen aiheuttamasta merten happamoitumisesta ja kontrolloimattomasta ryöstökalastuksesta. Itämeren suojelu on tärkeää, mutta emme saa unohtaa valtamerten ongelmia. Ne ovat ilmaston lailla yhteisiä globaaleja haasteita”, muistuttaa Lehtinen ja lisää: ”Olenkin äärettömän ylpeä ja kiitollinen siitä, että olemme saaneet mukaan samat arvot jakavia kotimaisia yhteistyökumppaneita, jotka kukin ovat osa ratkaisua siirtyessämme kohti hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa.”

Lehtisen Golden Globe Race -kisan pääyhteistyökumppani on 3stepIT. Cinia on merkittävä yhteistyökumppani Lehtisen molemmissa kilpailuissa. Muita Tapio Lehtinen Sailingin kumppaneita ovat mm. Aava, Aktia, Caligo, Finnlines, Hyötytuuli, Kotkamills, Norsepower ja Terawatt.

S/Y 3stepIT Asteria

Sparkman & Stephens -veneensuunnittelutoimiston suunnittelema Gaia 36

Rakentaja Cantiere Benello, Livorno, Italia 1965

Swan 36 -veneen pitkäkölinen edeltäjä

Pituus 11 m, paino 8 tonnia, purjeiden pinta-ala 51m2

S/Y Galiana