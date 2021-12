Purodoré – uusi kotimainen luonnonkosmetiikkasarja tuo ripauksen luksusta ihonhoitoon

Puhtaat raaka-aineet, läpinäkyvyys ja jäljitettävyys ovat tärkeimpiä arvoja, joihin Purodorén tuotesarja perustuu. Kaikilla tuotteilla on Avainlippu –tunnus sekä kansainvälinen luonnonkosmetiikan CertClean -sertifikaatti.

Purodorén sarja koostuu viidestä ihonhoidon ydintuotteesta: puhdistusmaidosta, kasvovedestä, seerumista, kasvovoiteesta ja silmänympärysvoiteesta. Kultaa on käytetty näistä kaikissa, minkä lisäksi kullakin tuotteella on omat avain-aktiiviaineensa. Kaikki tuotteet ovat vegaanisia kasvovettä lukuun ottamatta (kasvoveden sisältämän silkkiproteiinin vuoksi ei-vegaaninen).

Tuotteissa ei ole käytetty eteerisiä öljyjä, vaan kaikkiin tuotteisiin on luotu oma, uniikki ja luonnollinen tuoksu ruususta ja pionista. Tuotteiden pakkauksiin on panostettu kiinnittämällä huomiota tuotteiden hygieenisyyteen ja säilyvyyteen. Voiteet on pakattu hygieenisiin, ylellisiin ja säilyvyyttä parantaviin airless-purkkeihin, joissa voide on suojassa välikannen alla ja sitä annostellaan painamalla välikantta.

Purodoré ihonhoitotuotteet

Golden Milk Cleanser - Kultainen Puhdistusmaito 42 €, 150 ml

Hellävarainen ja rauhoittava puhdistusmaito poistaa myös meikin silmiä ärsyttämättä. Hoitaa, suojaa ja kosteuttaa ihoa. Vaikuttavina aineina ruusuvettä, ruusuöljyä, kamomillaa, skvalaania, Cupuaçu-voita, poimulehtiuutetta, ruusunmarjaöljyä, kultaa ja kurkku-uutetta.



Smoothing Silk Toner - Silkinpehmeä Kasvovesi 42 €, 150 ml

Silkkinen kasvovesi, joka palauttaa ihon kosteustasapainon. Tämä kultaa, silkkiä, shampanjauutetta, ruusua ja tryffeliä sisältävä kasvovesi soveltuu niin ihon kosteutukseen kuin puhdistuksen viimeistelyynkin.



Ceramide & Gold Firming Eye Cream - Kiinteyttävä Silmänympärysvoide 73€, 15 ml

Kosteuttava silmänympärysvoide, joka silottaa juonteita. Auttaa vähentämään turvotusta ja tummia silmänalusia. Sisältää useita tehoaineita kuten sheavoita, ruusunmarjaöljyä, kultaa, arganöljyä, aaprottimarunaa, vanamouutetta sekä männynkuoriuutetta.



Gold Renewing Serum - Uudistava Seerumi 127€, 30 ml

Uudistava kasvoseerumi tukee ihon luonnollista uusiutumista ja kykyä muodostaa kollageenia. Silottaa juonteita ja tarjoaa intensiivistä kosteutusta. Seerumipohja muodostuu ruusuvedestä, viinirypäleen siemenöljystä ja skvalaanista täydennettynä ihoa uudistavalla ruusunmarjaöljyllä sekä superantioksidanttisella lakansiemenöljyllä. Seerumin sisältämät peptidit auttavat ihoa taistelemaan vapaita radikaaleja vastaan. RNA & DNA -nukleiinihappoyhdiste auttaa lisäämään ihon kosteutta ja lisää solujen uudistumista.

Revitalising Day & Night Gold Cream - Hemmotteleva Kasvovoide 109€, 50 ml

Kasvovoide sopii käytettäväksi niin aamuisin kuin iltaisinkin. Kosteuttava ja ravitseva voidepohja on rakennettu ruusuvedestä, skvalaanista, auringonkukkaöljystä, ruusu-uutteesta sekä avokadoöljystä. Sisältää Vigna aconitifolia uutetta, joka on 100% luonnollinen vaihtoehto A-vitamiinijohdannaiselle retinolille. Energisoi ihoa, tehostaa solujen uusiutumista ja kollageenin tuotantoa. Kasvovoiteen sisältämä aminohappoyhdiste stimuloi kollageenin tuotantoa.

Saatavuus: Tuotteet ovat saatavilla valituilta jälleenmyyjiltä sekä verkkokaupasta osoitteessa www.purodore.com/fi.

Lähetämme tuotteita mielellämme testikäyttöön median edustajille ja bloggareille.

Tiedustelut: Jollas Cosmetics Oy/ Purodoré www.purodore.com