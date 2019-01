Purso Group vahvistaa markkina-asemaansa Euroopassa ostamalla hollantilaisen Nedal Aluminium -yhtiön

Lehdistötiedote 4.1. 2019. Alumiinia profiileiksi, komponenteiksi sekä rakennus- ja valaistusjärjestelmiksi jalostava nokialainen Purso Group Oy on ostanut historiansa suurimmalla yrityskaupalla hollantilaisen Nedal Aluminium B.V. -yhtiön osakekannan. Kauppa kaksinkertaistaa Purson tuotantokapasiteetin ja avaa uusia markkina-alueita Keski-Euroopassa.

Nyt solmitussa kaupassa Purso ostaa hollantilaiselta Hunter Douglas-pörssiyhtiöltä erityisesti suurten alumiiniprofiilien laadukkaaseen valmistukseen keskittyvän Nedal-Aluminium -tytäryhtiön, jolla on tuotantolaitos Utrechtissä, Hollannissa. Kauppahintaa ei julkisteta.

Nedal Aluminiumin liikevaihto oli viime vuonna noin 75 miljoonaa euroa ja yhtiöllä on noin 200 työntekijää. Utrechtin tuotantolaitos käsittää kolme pursotuslinjaa, joilla valmistetaan myös sinkkiä sisältäviä, erikoisvahvoja tuotteita. Lisäksi Nedal on alumiinisten valaisinpylväiden merkittävin valmistaja.

"Kahden, perinteisen alumiininjalostajan tietotaito yhdistyy"

"Kauppa yhdistää kahden, perinteisen alumiininjalostajan tietotaidon, kun 60-vuotias Purso hankkii kumppanikseen 80-vuotiaan Nedalin. Tuotantokapasiteetin kaksinkertaistumisen ohessa vahvistamme ja laajennamme yrityskaupalla strategiamme mukaisesti markkina-aluettamme merkittävästi Keski-Euroopan suuntaan" summaa kaupan etuja Purso Oy:n toimitusjohtaja Jussi Aro.

"Nokian kaksi alumiininpursotuslinjaamme ovat jo jonkin aikaa työskennelleet täydessä kuormassa, joten eri mahdollisuuksia kapasiteetin nostolle on mietitty. Nedal-kauppa tarjoaa kaipaamamme lisäkapasiteettia ja laajentaa tuotevalikoimaamme suurempiin alumiiniprofiileihin."

"Kotimaista tuotantoa ei kaupassa siirry Hollantiin. Suomen tehtaamme on tunnettu pitkälle viedystä jatkojalostuksesta, joten on täysin mahdollista, että Nedalin Hollannissa valmistamia alumiiniprofiileja jalostetaan jatkossa myös Suomessa," Jussi Aro lisää.

Nedal jatkaa Purso Group-konsernissa omana yhtiönään

Nedal Aluminium jatkaa toimintaansa Purso Group -konsernissa omana, erillisenä yhtiönään. Synergiaetuja haetaan mm. raaka-ainehankinnoissa ja myynnissä.

"Molemmat tuotantoyksiköt keskittyvät edelleen volyymituotteiden sijasta lyhytsarjaisten erikoistuotteiden valmistukseen. Pysymme myös asiakasräätälöidyssä tuotantomallissa, jossa olemme pystyneet ylläpitämään pitkiä asiakassuhteita," Jussi Aro painottaa.

"Omistajuuden vaihtuminen nyt toista kertaa Nedalin 80-vuotisen historian aikana on suuri muutos kaikille osapuolille. Yhdistyminen Purson kanssa tuntuu kuitenkin erittäin tervetulleelta ja mahdollistaa molempien yritysten kasvun tulevaisuudessa", sanoo Marcel Veldman, Nedal Aluminiumin toimitusjohtaja. Hyvin kapealle markkinalle erikoistuneella Nedalilla on vahva maine isojen, raskaiden, pitkien ja haastavien alumiiniprofiilien valmistajana, jonka osaamiseen kuuluu myös erikoisalumiiniseokset. Päämarkkina-alue kattaa koko Euroopan. "Molemmilla yrityksillä on erittäin selkeä focus, joka ei ole perinteisten profiilivalmistajien jalanjälkien seuraaminen, vaan pitkäaikaisten asiakassuhteiden vaaliminen tuottamalla kaikille osapuolille lisäarvoa. Olemme innoissamme tulevaisuudesta ja ylpeitä voidessamme jakaa sen Purso Groupin kanssa".