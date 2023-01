Puuilo kasvattaa myymäläverkostoaan pääkaupunkiseudulla avaamalla uuden myymälän Vantaan Porttipuistoon

Puuilo jatkaa strategiansa mukaista myymäläverkoston kasvattamista avaamalla uuden myymälän Vantaan Porttipuistoon. Puuilon toimitusjohtaja Juha Saarelan näkee Uudellamaalla merkittävää kasvupotentiaalia. ”Puuilo on melko nuori kaupan toimija alueella ja myymälöitä on lukumäärällisesti seudun ostovoimaan nähden vähän. Tämä näkyy myös hieman alhaisempana tunnettuutena muuhun Suomeen verrattuna, joten meillä on alueella vielä paljon käyttämätöntä potentiaalia.”

Saarelan mukaan Porttipuiston alueessa Puuiloa kiinnostavat erityisesti sen sijainti liikenteen solmukohdassa, sekä alueella sijaitsevan kauppakeskittymän jo ennestään suuret asiakasvirrat. ”Uusi Vantaa Porttipuiston myymälä tulee olemaan merkittävä vahvistus myymäläverkostoomme alueella. Myymälän sijainti Kehä III ja Lahdentien risteyksessä on meille erinomainen. Porttipuisto on vilkas kauppakeskittymä, jossa on jo ennestään paljon erikoiskaupan tarjontaa. Uskomme vahvasti, että S-Market ja Puuilo yhdessä muodostavat alueen palveluihin ja tarjontaan loistavan lisän.”

Puuilon kasvu ja myymäläverkoston laajentaminen jatkuu suunnitellusti. Saarelan mukaan vallitsevassa tilanteessa Puuilon valikoimalle ja edullisille hinnoille on erityistä kysyntää. ”Meillä on kauppa käynyt hyvin ja pärjäämme myös epävarmassa taloussuhdanteessa. Myymäläverkostomme kasvaa ja haemme jatkuvasti sopivia liiketiloja, sekä vanhoja että uudiskohteitakin. Tavoitteenamme on avata vuosittain 3-4 uutta myymälää."

Puuilolla on lähiviikkoina Lietoon avattavan myymälän jälkeen kaikkiaan 37 myymälää. Pääkaupunkiseudun tämänhetkiset myymälät sijaitsevat Vantaan Virkamiehessä, Helsingin Itäkeskuksessa sekä Espoon Laajalahdessa.