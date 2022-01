Puuilo tehostaa verkkokaupan toimintaa perustamalla uuden verkkokaupan keräilyvaraston Espoon Kauklahteen

Puuilo on vuonna 1982 perustettu suomalainen myymäläketju, joka tunnetaan erityisesti laajasta tuotevalikoimasta, edullisista hinnoista sekä myymälöiden hyvistä sijainneista ja helposta asiointikokemuksesta. Puuilo on keskittynyt erityisesti tee-se-itse-, kodintarvike- ja lemmikkituotteisiin. Puuilolla on 34 myymälää ympäri Suomea sekä verkkokauppa, joka on tärkeä osa Puuilon monikanavaisuutta. Puuilo on noussut yhdeksi Suomen halpakauppamarkkinan johtavista toimijoista menestyvän myymäläkonseptinsa johdosta ja yhtiö on liikevaihdolla mitattuna yksi Suomen suurimmista käyttötavaroihin keskittyvistä myymäläketjuista.

Puuilon liikevaihto 31.1.2021 päättyneellä tilikaudella oli 238,7 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna vuoden lopussa oli 595. Puuilon osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle.