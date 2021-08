Jaa

Puulaan laskevien jokien kalataloudelliset kunnostustyöt jatkuvat tänä syksynä Etelä-Savossa. Viime vuoden lopulla valmistuivat Vuojakosken ja pääosin Korpikosken kunnostustyöt sekä Vuojakosken säännöstelypadon muutostyöt pohjapadoksi.

Tämän syksyn työt aloitettiin Korpikosken pienen sivu-uoman kunnostuksilla. Loppuviikosta työt jatkuvat Kangasniemellä Hännilänjokireitillä, jossa kohteina ovat Kokkoniemenkoski, Tiiholankoski, Äkrynkoski ja Kolhonkoski. Kunnostustyöt aloitetaan Äkrynkoskella. Viimeisenä kohteena toteutetaan loppusyksyllä Tamarankosken kunnostukset. Kaikkien kunnostussuunnitelman mukaisten kohteiden töiden on arvioitu valmistuvan tämän vuoden marraskuussa.

Tavoitteena luontainen järvitaimenkanta

Hankkeessa ennallistetaan uomia ja lisätään uhanalaisen järvitaimenen lisääntymis- ja pienpoikasalueiden määrää. Olemassa olevat jokirapukannat huomioidaan kunnostuksen toteuttamisessa. Kunnostuksessa hyödynnetään viimeisintä tutkimustietoa ja kunnostuksen osaamista järvitaimenen lisääntymisalueiden ja poikasalueiden rakentamisessa. Suunnitelmissa esitetyt periaatteet perustuvat Suomessa toteutettuihin tutkimuksiin ja käytännön kokemukseen kunnostusten seurannasta ja laadun kehittämisestä. Yksityiskohtainen poikas- ja kutualueiden sijoittelu sekä virtausten ohjaaminen tehdään kunnostustyön aikana kalataloudellisen kunnostustyön asiantuntijan ohjaamana.

Kunnostettavat vesialueet arvokkaita kohteita

Puula on Mäntyharjunreitin suurin järvi, jota uhanalainen järvitaimen käyttää syönnösalueena ja vaellusreittinä. Puula on kuuluisa erityisen nopeakasvuisista järvilohista ja –taimenista. Etelä-Savon virtavesien kunnostusohjelmassa Läsäkoski on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Vuojakoski ja Hännilänjokireitti on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi. Paikallisesti arvokkaita ovat Korpikoski ja Tamaranjoki.

Kunnostukset toteutetaan yhteistyössä

Hankekokonaisuus on yhteistyöhanke, jonka toteutuksen kustannuksista vastaavat tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti Etelä-Savon ja Pohjois-Savon ELY-keskukset, Puulan kalatalousalue, Vuojakosken padon omistajat, Kangasniemen kunta ja Mikkelin kaupunki. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 190 000 €.

Kunnostuksien kiviainesten toimitukset toteuttaa Maansiirto Lahikainen Oy Kangasniemeltä. Konetyöt toteuttaa urakoitsija Jari T. Liukkonen Oy Hirvensalmelta. Yritys on toteuttanut useita ELY-keskuksen aiempia jokikunnostuskohteita. Kunnostustöitä ohjaa Keski-Suomen ELY-keskuksesta ympäristösuunnittelija Pasi Perämäki. Työt tehdään yhteistyössä maa- ja vesialueen omistajien kanssa.