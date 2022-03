Puulan säännöstelyä kehitetään - selvityksestä tietoa yleisötilaisuudessa 23.3.

Selvityksen tavoitteena on ollut löytää keinoja tulvasta tai kuivuudesta aiheutuvien haitallisten vaikutuksien ja vahingollisten seurauksien vähentämiseksi. Selvitys kattaa Puulan lisäksi myös alapuolisen Mäntyharjun reitin vesistöalueen.

Selvityksen mukaan Puulan kevätalennusta, eli vedenpinnan laskemista kevättulvaan varautumiseksi, on tarpeen aikaistaa ja muuttaa joustavaksi ilmastonmuutoksen aiheuttaman keväiden aikaistumisen ja vähälumisten talvien pienien kevättulovirtaamien myötä.

Kesän yläohjerajan nostaminen on tarpeen kuivuusvaaran välttämiseksi sekä Puulalla että alapuolisessa vesistössä. Yläohjeraja tarkoittaa vedenkorkeutta, jonka ylittymistä on mahdollisuuksien mukaan vältettävä ja jonka yläpuolella on juoksutukselle asetettu kulloistakin vedenkorkeutta vastaavan vähimmäisjuoksutusmäärä. Yläohjerajan nostamisella vettä riittää paremmin juoksutettavaksi alapuoliseen vesistöön.

Vaikeasti ennakoitaviin talvitulviin on varauduttava jo syksyisin. Myös vähimmäisjuoksutusmäärä on tarpeen asettaa alapuolisen vesistöreitin riittävän vesittämisen turvaamiseksi.

Selvitystä esitellään yleisötilaisuudessa 23.3.

Puulan padotus- ja juoksutusselvityksen sisältöä esitellään avoimessa etäyhteydellä (Teams) järjestettävässä tilaisuudessa 23.3.2022 klo 13–15.

Tilaisuuteen osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista. Ilmoittautumislomakkeella voi esittää etukäteen kysymyksiä tilaisuuden puhujille. Tilaisuuteen ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki sähköpostitse. Tilaisuuteen osallistuminen ei edellytä erillisten ohjelmien lataamista.