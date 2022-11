Puurakenteinen Alepa Backas palvelee kartanomiljöössä – poikkeuksellinen kauppa lämmittää itse itsensä

HOK-Elannon omistaman Backaksen kartanon valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön avataan joulukuun alussa monin tavoin edistyksellinen Alepa Backas, jonka energiaratkaisut näyttävät tietä tulevaisuuden myymälöille.



Alepa Backaksen kiinteistö ja käyttövesi lämmitetään kaupan kylmäkoneiden lauhdelämmöllä. Ylimääräinen lämpö varastoituu maan alle ladattavaan maalämpökaivoon, joka toimii kuin akku: kesällä lämpöä ladataan maan alle ja talvella sitä otetaan käyttöön rakennuksen lämmitykseen. Tekniikka toimii myös toisin päin, sillä kesäkuumalla maan alta saadaan käyttöön talvella varastoitua jäähdytystä. Rakennus käyttää kaikkiaan noin kolmanneksen vähemmän energiaa kuin perinteisellä tavalla toteutettu Alepa, ja sen käyttämä sähkö on tuotettu 100-prosenttisesti uusiutuvalla energialla. Lopputuloksena on päästötön myymälä.

– Olemme kokeilleet ja käyttäneet kaikkia Alepa Backaksessa yhdistyviä energiaratkaisuja jossain muodossa aiemminkin. Esimerkiksi Munkkiniemessä ja Postipuistossa Alepat lämmittävät yläpuolella olevat asunnot lauhdelämmöllään. Poikkeuksellista on kolmen tekniikan yhdistäminen saumattomaksi kokonaisuudeksi, S-ryhmän suurimman alueosuuskaupan HOK-Elannon kiinteistöjohtaja Jyrki Karjalainen kertoo.

Teknisen järjestelmän integroiminen mahdollistaa sen, että rakennusta ei ole liitetty ollenkaan kaukolämpöverkkoon. Tulevaisuudessa vastaavaa yhdistelmää tullaan näkemään muissakin uusissa Alepa-myymälöissä.

Alepa Backaksen kylmäjärjestelmä toimii hiilidioksidilla, joka on perinteisiä kaupan kylmäaineita ympäristöystävällisempi kylmäaine. Kauppojen katoilla hurisevat lauhduttimet ovat siis pikkuhiljaa hiljenemässä, ja jatkossa niitä asennettaneen vain varajärjestelmäksi.

Paluu Elannon juurille

Backaksen kartanon alueella, vain sadan metrin päässä uudesta Alepasta, on aikoinaan sijainnut keltainen, lautarakenteinen Elannon myymälä.

– Uniikki kulttuurimaisema huomioitiin jo uudisrakennuksen suunnitteluvaiheessa. Valtaosin puurakenteinen Alepa Backas istuu erinomaisesti kartanon pihapiiriin, jossa on myymälän lisäksi muun muassa sikala ja navetta. Rakennuksen värimaailma, muotokieli, puumateriaali ja jopa harjakaton kaltevuus on sovitettu yhteen historiallisten rakennusten kanssa, Karjalainen kertoo.

Alepa Backas on kooltaan noin 470 neliömetriä ja se työllistää 10 henkilöä.

Myymälän sijainti palvelee mainiosti niin lähietäisyydellä asuvia paikallisia kuin esimerkiksi kauppakeskus Jumbossa asioivia mahdollistamalla nopean ja näppärän pysähdyksen päivittäistavaraostoksille.

Myymälän yhteyteen avataan myös ABC-ketjun latausasema, jossa on kaksi AC-peruslatauspistettä ja kaksi DC-teholatauspistettä. Tehoa Backaksen latausasemalla on yhteensä 100 kilowattia. Ladattava sähkö on tuulivoimalla tuotettua energiaa.

Kartanoalueen kehitys jatkuu

HOK-Elanto kehittää Backaksen aluetta määrätietoisesti.

– Ensimmäisessä vaiheessa kartanon päärakennukseen tehtiin 2,5 miljoonan euron remontti. Uusi Alepa Backas on kehityshankkeen toinen vaihe. Tulevat kehityshankkeet määräytyvät kaavan mukaan. Keskeistä on, että kartanonmäki on suojeltu, ja sen historialliset rakennukset säilytetään sellaisenaan, Karjalainen kertoo.

HOK-Elannon lähivuosien panostus Vantaalla ulottuu myös Backaksen ulkopuolelle. Lokakuussa HOK-Elanto kertoi kivenheiton päähän Backaksen alueesta rakennettavasta jättimäisestä verkkokaupan keräilykeskuksesta, joka mahdollistaa nykyisen toimituskapasiteetin tuplaamisen. Keskus tulee työllistämään jopa 200 ihmistä ja yli 100 keräilyrobottia.

HOK-Elannon omistamaan Alepa-ketjuun kuuluu yli 130 myymälää Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Nurmijärvellä, Tuusulassa, Keravalla, Järvenpäässä ja Hyvinkäällä. Alepa Backaksen lisäksi nollapäästöisiksi luokiteltavia Alepa-myymälöitä sijaitsee tällä hetkellä Viherlaaksossa, Lintuvaarassa, Jollaksessa ja Päiväkummussa.

Alepa Backas avataan 1.12.2022 klo 10

Aukioloajat: ma-pe 6.30–22, la 8–22, su 9–22