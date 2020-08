Puutarhan lumo -taidenäyttely juhlistaa 20-vuotta täyttävää Espoon puutarhayhdistystä ja luonnon monimuotoisuutta

Juhlanäyttely kuvaa puutarhan lumoa ja sen monimuotoisuutta. Lumoavassa puutarhassa on tilaa ihmisille, eläimille, hyönteisille sekä hurmaaville lempikasveille. Näyttely on esillä Villa Elfvikin luontotalossa 19.8.-4.10.2020.

Puutarhaan luodaan monimuotoisuutta elinympäristöä rikastamalla, kuten istuttamalla erilaisia mesikasveja pölyttäjille, vaalimalla pihalla luonnonkukkia, jättämällä lahopuuta puutarhaan ja antamalla osan pihasta rönsytä rehevänä. Pienistäkin pihoista muodostuu yhdessä monimuotoisuuden helminauha.

Näyttelyssä on esillä yhdistyksen jäsenten taideteoksia, mm. akvarelleja, lastenkirjojen kuvituksia, pastellimaalauksia, valokuvia, öljyvärimaalauksia sekä lyhytelokuva: Katoavat puutarhat, joka kertoo neljästä erilaisesta espoolaisesta puutarhasta.

Näyttelyn taiteilijat ovat: Eira Laulajainen, Liisa Uusitalo, Karoliina Pertamo, Heidi Pihlatie, Paula Raivio, Liisa Winqvist, Anna-Liisa Järviaho sekä työryhmä Ritva Tuomi/Jukka Lehtinen.

Villa Elfvikin luontotalo on avoinna ma-pe klo 9-16 ja la-su klo 10-16. Lokakuussa alkaa talviaika, joten 1.10. alkaen aukioloajat ovat ma-pe klo 9-15 ja su klo 10-16. Café Elfvik on avoinna viikonloppuisin talon aukioloaikoina. Sisäänpääsy luontotaloon on maksuton.

Näyttely on osa Espoossa tänä vuonna vietettävää luonnon monimuotoisuutta juhlistavaa Lumoudu kaupunkiluonnosta -teemavuotta.