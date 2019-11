Puutarhurien tietoiskuja ihmeellisestä ikilehdestä Kaisaniemessä pe 8. ja la 9.11.

Ihmeellisen ikilehden (Welwitschia mirabilis) tuhatvuotinen elämä on alkanut Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan kasvihuoneilla. Tervetuloa kuulemaan puutarhurien tietoiskuja ikilehdistä perjantaina 8.11. klo 13 ja 14 sekä isänpäivän aattona lauantaina 9.11. klo 12.30, 13.00 ja 13.30. Lisäksi puutarhuri on tavattavissa ja vastaamassa vierailijoiden kysymyksiin lauantaina klo 11–14.

Ikilehti on yksi maailman eriskummallisimmista ja pitkäikäisimmistä kasveista. Sillä on elämänsä aikana ainoastaan kaksi lehteä, jotka kasvavat jatkuvasti tyveltä, rispaantuvat suikaleiksi ja lakastuvat kärjistään. Yksilöiden elinikä voi ylittää reilusti tuhat vuotta. Laji on elänyt sukulaisineen maapallolla jo dinosaurusten aikaan. Nykyään lajia tavataan vain Namibin aavikolla.

Vuosikymmen työtä taustalla



Kaisaniemen ikilehdet ovat nyt 2,5 vuotta vanhoja ja ne ovat osa Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen kasvitieteellistä kokoelmaa. Näiden taimien eteen on puutarhalla työskennelty pitkään. Elinvoimaisten siementen löytämiseksi ja itämiseksi tehtiin lukuisia yrityksiä. Viimein, toukokuussa 2017, ensimmäiset siemenet itivät! Nyt ne ovat saaneet uuden kodin kasvihuoneiden aavikkohuoneesta.



Lisätiedot:

Ylipuutarhuri Pertti Pehkonen, pertti.pehkonen@helsinki.fi, p. 050 3185404

Puutarhuri Merja Pulkkinen, merja.l.pulkkinen@helsinki.fi, p. 050 5762728