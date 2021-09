Pyhäjoelle hieno maankohoamisrannikon metsien luonnonsuojelualue (Pohjois-Pohjanmaa)

Jaa

Pyhäjoen Pohjankylän osakaskunta ja Pyhäjoen seurakunta ovat hakeneet omistamilleen alueilleen luonnonsuojelualueiden perustamista. ELY-keskus perusti alueet päätöksillään 31.8.2021 osaksi METSO-ohjelmaa Isorannan luonnonsuojelualueen ja Syölätin luonnon-suojelualueen. Alueet liittyvät toisiinsa ja muodostavat yhdessä noin 78 hehtaarin suojelualueen. Lisäksi alueen pohjoispuolella on Natura 2000 -verkostoon kuuluva yli 270 hehtaarin suuruinen Parhalahti-Syölätinlahti-Heinikarinlammen luonnonsuojelualue. Alueet muodostavat merkittävän maankohoamisrannikon suojelukohteen.



ELY-keskuksen päätöksissä alueille on asetettu rauhoitusmääräykset, joiden mukaan metsänhakkuu on kielletty, mutta mm. marjojen ja sienten poiminta ovat edelleen sallittuja. Maanomistajat päättävät edelleen alueen metsästyskäytännöistä. Alueille ei ole muita liikkumisrajoituksia kuin moottoriajoneuvojen käyttökielto maastossa sulan maan aikana.



Maankohoamisrannikko on maailman mittakaavassa ainutlaatuinen ilmiö, jota tapahtuu merkittävästi lähinnä Perämeren Suomen puoleisilla alueilla. Maankohoaminen synnyttää uutta maata, jolle alkaa kehittyä omat luontotyyppinsä. Nyt rauhoitetut alueet ovat hienoja esimerkkejä maankohoamisen tuloksista.