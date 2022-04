Pyhäsalmi–Haapajärvi–Nivala–Ylivieska-välille lisää linja-autovuoroja kesäkuusta 2022 alkaen

Uudet vuorot liikennöidään koulujen kaikkina loma-aikoina maanantaista perjantaihin. Ylivieskasta lähtee vuoroja Nivalaan klo 7.25, 15.35 ja 17.00 sekä Nivalan ja Haapajärven kautta Pyhäsalmelle klo 10.40. Nivalasta taas lähtee vuoroja Ylivieskaan klo 6.50, 8.05 ja 16.15 sekä Pyhäsalmelta Haapajärven ja Nivalan kautta Ylivieskaan klo 12.55.

Tähän asti Nivalan ja Ylivieskan välillä on ollut työmatkaliikenteeseen sopivia vuoroja vain koulupäivisin, mutta koulujen loma-aikoina vuoroja ei ole juuri liikennöity. Uusien vuorojen myötä Nivalan ja Ylivieskan välillä voi kulkea linja-autolla töissä kumpaankin suuntaan ympäri vuoden yleisimpinä työssäkäyntiaikoina. Työmatkaliikenteen helpottamiseksi Ylivieskasta klo 7.25 ja Nivalasta klo 16.15 lähtevät vuorot ajetaan Nivalan teollisuuskylään asti. Vuorot pysähtyvät valtatien 27 varren pysäkeillä välillä Nivalan linja-autoasema–Kurunpuhdon pysäköimisalue.

Työmatkaliikenteen lisäksi uudet vuorot palvelevat myös asiointia ja liityntäyhteyksiä junaliikenteeseen. Useimmilla vuoroilla onkin vaihtoyhteyksiä Ylivieskasta lähteviin juniin tai Ylivieskaan saapuvista junista.

Säännöllisiä matkustajia varten uusissa vuoroissa otetaan käyttöön edullinen Jokilaaksojen sarjalippu, joka kelpaa toistaiseksi myös kaikissa koulupäivinä ajettavissa linja-autovuoroissa Pyhäsalmi–Haapajärvi–Nivala–Ylivieska-välillä. Sarjalipun hinnoittelu perustuu matkan pituuteen. Lisäksi uusissa vuoroissa käyvät kertaliput eri alennusryhmineen sekä toisen asteen opiskelijoiden Kela-liput. Matkakortille ladattavan sarjalipun voi hankkia Matkahuollon toimipisteistä tai matkakorttikaupasta osoitteesta https://kauppa.matkahuolto.fi/pohjois-suomi kohdasta Jokilaaksojen liput. Verkosta ei kuitenkaan voi hankkia Kela-lippuja. Vuorojen aikataulut tulevat saataville Matkahuollon aikatauluhakuun, reittioppaaseen sekä Reitit ja liput -mobiilisovellukseen, Google Mapsiin sekä liikenteenharjoittajan verkkosivuille. Aikatauluja ja tietoa lipputuotteista on saatavilla myös linja-autoista.

Uudet vuorot on hankkinut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja vuoroja liikennöi Liikenne Huovari Oy. Liikennöintisopimus on voimassa 4.6.2023 asti, ja sopimusta on mahdollista jatkaa optiolla enintään kaksi vuotta alkuperäisen sopimuskauden jälkeen. Vuorojen hankinta perustuu ELY-keskuksen teettämään, vuonna 2021 valmistuneeseen Jokilaaksojen joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelmaan. Suunnitelmassa on otettu tavoitteeksi järjestää ympärivuotinen työmatkaliikenne Nivalan ja Ylivieskan välillä kumpaankin suuntaan runsaan pendelöinnin vuoksi.