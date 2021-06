Pyöräilijät pääsevät kartoittamaan pyöräväylien kuntoa mobiilipelin avulla

Jaa

Helsinki kokeilee ensimmäistä kertaa joukkoistettua pyöräväylien kuntokartoitusta, johon kuka tahansa voi osallistua ja ansaita rahaa. Ainoat tarvittavat välineet ovat älypuhelin ja sen pidike sekä polkupyörä.

Kuntokartoitus alkaa 10. heinäkuuta ja päättyy kun kaikki kartoitettavat kadut on käyty läpi. Osallistumista varten pyöräilijä tarvitsee ilmaisen Crowdchupa-mobiilisovelluksen sekä älypuhelimen, joka tulee kiinnittää polkupyörän tankoon. Käyttäjät poimivat pyöräillessään sovelluksen kartalla näkyviä virtuaalisia kolikoita ja marjoja nauhoittamalla videota, josta tekoäly tunnistaa pyöräteiden vauriot.

Kaupunki toivoo kokeilun tuottavan kattavasti tietoa jalankulku- ja pyöräväylien kunnosta, kertoo Helsingin katukunnossapidon projektipäällikkö Antti Takkunen.

”Perinteisesti tarkoitukseen on käytetty esimerkiksi erillisiä mittausajoneuvoja, kun taas tässä toteutuksessa tiedon keruu hoituu ketterästi ja kevyesti pyöräilijöiden avulla. Osallistujille iso kiitos jo etukäteen! Kartoituksesta hyötyvät kaikki osapuolet, eli nyt pääsee tekemään varsinaista hyötyliikuntaa.”

Pyöräväyliä kartoitetaan reilut 300 kilometriä

Jos menetelmä osoittautuu toimivaksi ja pyöräväylien vauriotyypeistä saadaan relevanttia tietoa, sitä pystytään hyödyntämään korjaustarpeen arvioinnissa ja toimenpiteiden priorisoinnissa. Kartoitettavia pyöräväyliä on reilut 300 kilometriä, kun pyöräväyliä on Helsingissä yhteensä noin 1200 kilometriä. Mukaan on valittu pääasiassa päällystettyjä pyöräliikenteen pääreittejä.

Pyöräteitä kartoitetaan sovelluksella samaan aikaan myös Tampereella sekä Vaasassa, Kuopiossa, Vihdissä ja Paimiossa, joissa sovellusta on jo aiemmin käytetty ajoratojen kuntokartoituksessa.

”Joukkoistamalla kuntokartoitukset on mahdollista toteuttaa tunneissa ja niiden kustannukset voidaan jopa puolittaa. Käyttäjät tienaavat keskimäärin yli kaksi euroa kilometriltä”, kertoo sovelluksen kehittäneen yrityksen Crowdchupan toimitusjohtaja Toni Paju.

Tarkempaa tietoa Helsingin kartoitustempauksesta saat liittymällä Crowdchupan sähköpostilistalle tai Facebook-seuraajaksi.