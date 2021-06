Pyöräily-yhteys katkaistaan Ruoholahdessa Itämerenkadulla välillä Tallberginkatu-Länsisatamankatu 21.6. alkaen

Pääkaupunkiseudun liikennemelusta tehdään selvitys 18.6.2021 09:23:08 EEST | Tiedote

Ympäristömelu on yksi Euroopan suurimpia ympäristöongelmia, ja se on myös Suomen kaupunkiseuduilla merkittävä elinympäristön laatua ja terveellisyyttä heikentävä tekijä. Pääkaupunkiseudulla on alkanut Euroopan unionin ympäristömeludirektiivin mukainen liikennemeluselvitys.