Pyöräkeskus avautuu Baanalla maanantaina 2.8.

Pyöräkeskus avautuu maanantaina uudella paikalla Baanan loppupäässä Ruoholahdessa. Pyöräkeskus tarjoaa mahdollisuuden omatoimiseen pyörän huoltamiseen ammattilaisen opastuksella. Yhteistyökumppanina on tänä vuonna Suomen Työsuhdepyörä Oy.

Kansalaistorilla aiemmin sijainnut Pyöräkeskus avautuu maanantaina 2.8.2021 Baanalla Ruoholahden päässä, Porkkalankadun sillan alla. Keskuksessa voi huoltaa pyöräänsä itse, tarvittaessa saa apua ja opastusta ammattilaisilta. Isommissa huoltotarpeissa kerrotaan, mitä tarvikkeita tai varaosia tarvitaan sekä neuvotaan minne pyörän voi viedä huoltoon.

Keskukselta saa lisäksi tietoa kaupunkipyöristä ja käytännön opastusta niiden käytöstä. Pyöräkeskukselta löytyy myös pumppauspiste ja oleellisimmat työkalut ketjuruoskasta nippeliavaimiin. Henkilökunnalta voi kysyä myös reittivinkkejä ja apua liikennesääntöihin.

- Pyöräkeskuksen tavoitteena on tehdä pyöräilystä entistä sujuvampaa ja auttaa oman pyörän ylläpitoon liittyvissä mahdollisissa haasteissa, sekä tarjota opastusta kaikenlaisiin pyörällä kulkiessa eteen tuleviin asioihin. Uusi sijainti on mahtavalla paikalla vilkkaan Baanan varrella, sillan säältä suojaamaa ulkotilaa on hyvin ja kaupunkipyöräasemakin on ihan vieressä, kertoo HKL:n palveluasiantuntija Samuli Mäkinen.

Pyöräkeskus on yksi HKL:n tuottamista pyöräilyn palveluista. Konseptia pyritään tulevaisuudessa laajentamaan laadukkaan liityntäpyöräpysäköinnin yhteyteen osaksi joukkoliikenteen solmukohtien ja aluekeskuksien oletuspalveluja. Tavoitteena on tehdä pyörä- ja joukkoliikenteen yhdistäminen entistä houkuttelevammaksi. Pyöräkeskus on osa Helsingin kaupungin pyöräliikenteen kehittämisohjelmaa.

Pyöräkeskus palvelee pitkälle syksyyn maanantaista perjantaihin klo 9 – 17.

Infoboksi: Baana

Kiasmalta Ruoholahteen kulkeva 1,3 kilometrin pituinen kevyen liikenteen väylä. Kesäisin Baanan kautta tehdään vuorokaudessa noin 7000 pyörämatkaa ja vuositasolla noin miljoona.