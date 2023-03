Pyöräkeskus avautuu jälleen maanantaina 3.huhtikuuta

Pyöräkeskuksesta saa pyörän kunnossapitoon liittyviä käytännön neuvoja ja sieltä voi lainata ilmaiseksi työkaluja. Paikalla onnistuvat pyörien pikahuollot ja keskus tarjoaa mahdollisuuden omatoimiseen pyörän huoltamiseen neuvovan ammattilaisen opastuksella. Yhteistyökumppanina on myös tänä vuonna Suomen Työsuhdepyörä Oy.

”Monelle kävijälle on tärkeää, että paikalla on ammattitaitoinen ihminen, joka osaa neuvoa ja auttaa. Asiakkaat käyvät myös kysymässä mielipidettä pyörän kunnosta, tietystä osasta tai erikoistyökalusta. Heidän kanssaan arvioidaan, kannattaako pyörä viedä huoltoon vai voiko sen itse korjata”, kertoo Pyöräkeskuksen Tomas Liljestrand.

Pyöräkeskus on avoinna arkisin pitkälle syksyyn: ma klo 10–18, ti-pe klo 9–17.

Kannustamme kaupunkilaisia pyöräilyn pariin

Pyöräkeskus on osa Kaupunkiliikenteen kaupunkilaisille tuottamia pyöräilypalveluita ja Helsingin kaupungin pyöräliikenteen kehittämisohjelmaa. Helsingin kaupunki on tarjonnut kaupunkilaisille pyöräkeskuspalvelua vuodesta 2012 lähtien keväästä syksyyn. Palvelun tavoitteena on tehdä pyöräilystä houkuttelevampaa sekä helpompaa ja näin auttaa pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattamisessa. Nykyisellä paikalla Baanan varressa se on toiminut vuodesta 2021.

Kaudella 2022 toteutettiin Pyöräkeskuksessa kävijämäärien seuranta ja asiakastyytyväisyyskysely. Palautekyselyn perusteella asiakkaat olivat erittäin tyytyväisiä Pyöräkeskuksen palveluihin. Kehitystä tai muutoksia toivottiin erityisesti keskuksen aukioloaikoihin ja kauden pituuteen.

”Asiakkaiden antama palaute palvelusta on ollut erinomaista. Viime vuoden palautteen perusteella kokeilemme tällä kaudella hieman myöhempää aukioloaikaa alkuun maanantaisin. Tulemme seuraamaan kokeilun vaikutuksia ja toimivuutta, ja kehitämme toimintaa jatkossakin käyttäjiltä saamamme palautteen pohjalta”, kertoo Kaupunkiliikenteen palveluasiantuntija Eva Lodenius.

Lisätietoja Pyöräkeskuspalvelusta sivuillamme (https://kaupunkiliikenne.fi/ /pyorakeskus)