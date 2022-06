Pyörällä Saariston Rengastiellä? Ehdottomasti!

Rengastien varrella on pyörien huoltopisteitä. Seudullisten pyöräilyreittien viitoitusta ja opastusta on uusittu uusilla opastusmerkeillä. Turvallisuuden lisäämiseksi Saariston rengastielle on tulossa tänä kesänä infotaulut, joissa muistutetaan muut liikennemuodot huomioivasta turvallisesta ajotavasta.

Keskeisillä kaupunkiseutujen bussipysäkeillä on pyörien liityntäpysäköintipaikkoja. Saaristotien varrella pyöräparkkeja on mantereen puolella. Jos olet yhdistämässä pyöräilyn ja joukkoliikenteen, polkupyörä on mahdollista ottaa mukaan linjoille 901–904 (Turku-Parainen-Nauvo-Korppoo-Houtskari). Näillä linjoilla on tavarankuljetustila. Pyöräpaikkaa ei kuitenkaan voida varmuudella luvata, eikä sitä voi varata etukäteen. Kuljetusmaksu on 5 e / pyörä.

Pyörän kuljettaminen maantielautoilla ja yhteysaluksilla on mahdollista. Lautoilla tai aluksilla ei ole kuitenkaan omia, erillisiä kiinnityspaikkoja pyörille. Henkilökunta opastaa pyörien paikan aluksilla.

Jalankulku- ja pyöräilyväylät Saariston Rengastiellä

Saariston Iso Rengastie kulkee Turusta Naantalin kautta Kustaviin. Kustavista rengastie jatkuu Brändön, Houtskarin ja Korppoon kautta Paraisille ja takaisin Turkuun.

Erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä on väleillä Turun keskustasta Paraisille Nauvon lauttarantaan saakka (noin 40 km) sekä Turun keskustasta Naantalin Merimaskuun Kirkonsalmentien risteykseen saakka (noin 27 km), josta Särkänsalmen sillan kohta rakentuu vuonna 2022. Muilta osin reitillä pyöräillään pääasiassa tienpientareella.

Saariston Pieni Rengastie alkaa Turusta ja kulkee Naantalin ja Rymättylän kautta Hankaan. Hangasta rengastietä kuljetaan yhteysaluksella Nauvoon, josta edelleen Paraisille ja takaisin Turkuun.

Tällä reitillä erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä on väleillä Turun keskustasta Paraisille Nauvon lauttarantaan saakka (noin 40 km) sekä Turun keskustasta Naantaliin Rymättyläntien risteykseen saakka (noin 23 km) sekä Rymättylässä noin 3 kilometrin matkalla. Huomioithan, että Särkänsalmen sillan kohta rakentuu vuonna 2022. Muilta osin reitillä pyöräily pääasiassa tienpientareella.

Pienen Rengastien reitti on opastettu Turusta Pienen Rengastien ympäri pyöräilyopasteilla. Rengastie on opasteissa merkitty Saariston Rengastien tunnuksella ja pyöräillessä on helppo seurata oikeaa reittiä.

Saariston Rengasteillä tienpientareet ovat monin paikoin hyvin kapeat ja turvallinen pyöräily edellyttää valppautta. Turvallisuuden lisäämiseksi Saariston Rengasteille on tulossa tänä kesänä infotaulut, joissa muistutetaan kaikkia tienkäyttäjiä muut liikennemuodot huomioivasta turvallisesta ajotavasta. Toinen infotaulu on tulossa Kustavintielle Y-tien läheisyyteen, jossa piennar kapenee. Toinen on tulossa Nauvon Prostvikiin, josta pyöräreitti jatkuu pidemmälle saaristoon ilman erillistä pyöräilyväylää. Saaristossa autoja liikkuu tyypillisesti jonossa lauttojen purkautuessa, minkä jälkeen liikenne on yleensä rauhallisempaa.

Pyörien huoltopisteet Pienen Rengastien varrella

Saariston Pienen Rengastien varrelle on asennettu viisi pyörien pikahuoltopistettä. Huoltopisteet sijaitsevat Paraisten keskustassa, Lillmälön lauttarannassa, Nauvossa, Hangassa ja Röölässä. Pikahuoltopisteestä löytyvät yleisimmät pyörän huollossa tarvittavat työkalut sekä jalkapumppu. Pikahuoltopisteessä on mahdollista nostaa pyörä telineelle huollon ajaksi.

