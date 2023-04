Pyörävarkaudet jatkoivat laskuaan vuonna 2022 – FA kiittelee kuntia pyöräparkkeihin panostamisesta

Koko finanssitoimialalle työehtosopimukset – vakuutusalalle myös yleisen linjan mukainen ratkaisu 24.3.2023 09:43:07 EET | Tiedote

Koko finanssitoimialalla on nyt voimassa olevat työehtosopimukset, kun vakuutusalan sopimus on hyväksytty 24. maaliskuuta 2023. Rahoitusalan sopimus hyväksyttiin 9. maaliskuuta. Sopimusten piirissä on noin 35 000 työntekijää rahoitus-, vakuutus- ja arvopaperimarkkinatoimialan yrityksistä.