Pyynikin Distilling Company kultasateessa

The Spirits Business Vodka Masters -kilpailun kultamitalit tulivat Flavoured & Infused Vodka -sarjasta. Maaliskuussa Korpiklaani Vodka valittiin Infused and Botanical Vodka -kategoriassa maailman parhaaksi World Vodka Awards -kilpailussa. Ukrainalainen Nemiroff-tislaamo oli sarjan paras kahdella Masters-palkinnolla. Suomalaismenestystä tuli myös Koskenkorvan Sauna Barrel Vodkalle, joka sai myös kultamitalin.

- Korpiklaani ja Koivu Vodka ovat molemmat tislattu meidän keräämistä raaka-aineista ja ovat kunnianosoitus suomalaiselle luonnolle. Korpiklaani Vodka tislataan kuusenhavuista ja Koivu Vodka koivunlehdistä. Upeaa, että suomalaiset maut toimivat kansainvälisestikin, hehkuttaa Pyynikin Distilling Companyn päätislaaja Samuli Peltonummi.

Tamperelaistislaamo on niittänyt mainetta kansainvälisissä kilpailuissa kaikilla tuotteillaan. Tämä on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta. Varsinkin tislaamon valmistama maailman ainoa sataprosenttisesti hävikkimausteista valmistettu Recycled Citrus Gin on saanut laajaa huomiota.

- Käsityöläisyys ei rajoitu ainoastaan vodkien mausteiden keräämiseen vaan teemme myös kaikki tuotannon työvaiheet käsin, joten hommaa riittää, mutta kyllähän tästä tekemisestä nauttii, jatkaa Peltonummi.