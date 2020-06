QMG investoi tiedolla johtamiseen Pajadatan Entré Officella

Talotekniikkakonserni Quattro Mikenti Group (QMG) soveltaa tiedolla johtamista vahvasti tytäryhtiöissään. Rakentamiseen ja talotekniikkatoimialalle pitkään ohjelmistoja kehittänyt Pajadata kuuluu sen kumppaneihin.

Pohjoismaiseen Hantverksdata-konserniin kuuluvan Pajadatan tietämys rakentamisen ja talotekniikan ohjeistoista on vertaansa vailla. Ruotsissa emoyhtiön juuret ulottuvat 50 vuoden päähän ja Suomessakin alan ohjelmistoja on tehty lähes 30 vuotta.

QMG on kuluneen kevään aikana testannut Pajadatan uutta Entré Office -ohjelmistoa ja ottanut sen käyttöön palveluliiketoiminnassaan.

– Talotekniikan huolto- ja ylläpitopalvelut kasvavat tasaisesti, kun elinkaarikysymykset ja pitkäjänteinen energiatehokkuus korostuvat. Kokemuksemme Entré Office -ohjelmistosta palveluliiketoiminnan tukena ovat hyvät. Kun jokainen asentaja voi kirjata omat kustannustiedot, tarvikekulut ja matkakulut suoraan ohjelmistoon, se antaa mahdollisimman reaaliaikaisen kuvan töiden etenemisestä ja tukee johtamista, QMG:n toimitusjohtaja Kimmo Liukkonen arvioi.

Pajadatan ohjelmistotarjonta kattaa aiempaa useamman rakennusalan yrityksen tarpeet

Rakennusalalla toimialakohtaiset ohjelmistot menestyvät, koska ne huomioivat käyttäjien erikoistarpeet. Ajankohtainen koronatilanne ja etätyö korostavat ajanmukaisten ohjelmistojen tarvetta.

– Ohjelmistojen on sovittava työmaakäyttöön, jotta niillä saadaan tarkka reaaliaikainen kuva töiden etenemisestä. Toimialan tarpeisiin suunnitellussa ERP-ohjelmistossa asentajien mobiilityökalujen hyvä käytettävyys on järjestelmistä saatavan kokonaishyödyn kannalta tärkeää, Pajadatan toimitusjohtaja Sanna Haanpää kertoo.

Pajadata on kasvanut viime vuosina monipuoliseksi ohjelmistotaloksi. Yhtiöllä on kaksi rakennusaloille suunniteltua ERP-järjestelmää, Entré Office ja Xpaja, sekä työmaa-arjen hallintaan suunniteltu EDC Työmaajärjestelmä. Yhtiöllä on kaikkiaan noin 1400 asiakasyritystä, ja ERP-ohjelmistojen käyttäjistä valtaosa toimii talotekniikka-aloilla. Asiakassuhteet ovat pitkäkestoisia ja yhtiö saakin asiakkailtaan arvokasta käyttäjätietoa ohjelmistokehitykseen. Tuotekehitystyö Entré Officen ympärillä on kiihtyvää. Kaikille Suomen asiakasyrityksille tehtyjä suurempia versiopäivityksiä on tehty kuluvana vuonna jo kolme ja pieniä muutoksia lukuisia.

– Käyttäjämme ovat tyytyväisiä, koska ohjelmistojemme käyttö on helppo omaksua ja kehitämme järjestelmiä jatkuvasti. Pohjoismaisessa kehitystiimissämme on 40 henkilöä, joten voimavaroja riittää, Haanpää toteaa.

Lisätietoja:

Kimmo Liukkonen, toimitusjohtaja, Quattro Mikenti Group Oy, puh. 050 347 8997, kimmo.liukkonen@qmg.fi

Sanna Haanpää, toimitusjohtaja, Pajadata Oy, puh. 040 749 4692, sanna.haanpaa@pajadata.fi

Pajadata Oy

Rakentamisen ja talotekniikan ohjelmistoja tarjoava Pajadata Oy on osa pohjoismaista Hantverksdata-konsernia. Pajadatan liikevaihto oli vuonna 2019 noin 2,8 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä Suomessa 30. Hantverksdata-konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 noin 32 miljoonaa euroa ja sen henkilöstömäärä Pohjoismaissa on 180. www.pajadata.fi

Quattro Mikenti Group Oy

Quattro Mikenti Group on Suomen suurimpia talotekniikka-alan toimijoita, ja se tekee kaikkia LVIJA-, sähkö- ja sprinkleritöitä. Yritysryhmään kuuluu kaksitoista erikoistunutta tytäryritystä sekä konserni. Konsernin palveluksessa on noin 700 talotekniikkaurakoinnin ja -huollon ammattilaista. Toimipaikkoja on Suomessa kaksikymmentäkolme. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 154 miljoonaa euroa. www.qmg.fi