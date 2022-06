QMG kasvaa Keski-Pohjanmaalla ostamalla teollisuuden sähköosaaja Mesielin

QMG (Quattro Mikenti Group)

QMG-konserni on Suomen suurimpia talotekniikka-alan yrityksiä. Se toteuttaa talotekniikkaprojekteja ja -huoltopalveluita valtakunnallisesti. QMG:n palveluvalikoima kattaa kaikki talotekniikan osa-alueet. Konserniin kuuluu eri puolilla maata 31 tytäryhtiötä. Vuonna 2021 QMG:n liikevaihto oli noin 201 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa on noin 1200 talotekniikkaurakoinnin ja -huollon ammattilaista. QMG ja ruotsalainen Sandbäckens muodostavat pohjoismaisen Nimlas-talotekniikkakonsernin, jolla on yli 200 suomalaista ja ruotsalaista henkilöstöomistajaa. Pääomistaja on sijoitusyhtiö KLAR Partners. Lisätietoja verkkosivuilta www.qmg.fi

Mesiel Oy

Mesiel Oy on Kokkolan ja Pietarsaaren alueella sähkö- ja automaatioasennuksia suorittava S1-ryhmän asennusliike. Yhtiö toimittaa myös talotekniikan ja teollisuuden asennustöihin liittyvät suunnittelupalvelut. Sen pääasiakkaita ovat suurteollisuuden yritykset sekä julkinen sektori. Mesiel työllistää 32 sähkö- ja automaatioalan ammattilaista ja vuonna 2021 sen liikevaihto oli 4,2 miljoonaa euroa. www.mesiel.fi