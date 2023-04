QMG kasvaa Kuopiossa ostamalla Sähköasennus Virtoon

QMG ostaa vuonna 2010 perustetun Sähköasennus Virtoon, joka tunnetaan asiakaslähtöisenä sähköalan palveluyrityksenä Kuopion alueella. Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli noin 1,7 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 12 sähköammattilaista.

Kaupalla ei ole vaikutuksia asiakassopimuksiin tai henkilöstön asemaan. Koko henkilöstö jatkaa vanhoina työntekijöinä. Sähköasennus Virtoon perustaja ja toimitusjohtaja Antti Pitkänen liittyy QMG:n emoyhtiön Nimlas Groupin omistajaohjelmaan.

– Palveluliiketoimintaan keskittyvä Virtoo täydentää erinomaisesti QMG:tä Pohjois-Savossa. Meillä on täällä entuudestaan sähköurakoitsija Paikallis-Sähkön toimipiste. Yhtiöillä on eri painopisteet, joten ne eivät kilpaile keskenään. Lisäksi Kuopio ja Pohjois-Savo on niin laaja markkina, että töitä riittää. Haluamme olla täällä monipuolisesti ja kasvavilla resursseilla kilpailussa mukana, QMG:n Väli-Suomen aluejohtaja Mikko Sahikallio toteaa.

Sähköasennus Virtoon toimitusjohtajana jatkava Antti Pitkänen näkee, että sähköalan palveluliiketoiminnan kysyntä kasvaa.

– Palvelemme rakennus- ja korjausrakennusliikkeitä, huoltoyhtiöitä, taloyhtiöitä sekä teollisuuslaitoksia. Repertuaariimme kuuluvat sähköhuolto ja kunnossapito, teollisuuden huolto sekä energiansäästö ja uudet energiaratkaisut, kuten ajoneuvojen latausasemat. Myös kiinteistöjen kasvava korjausvelka sisältää hyvin paljon sähköjärjestelmien uudistamistarvetta, Pitkänen kertoo.

Virtoo syntyi sapattivapaalla – nyt koko sähköala tarvitsee lisää tekijöitä

Antti Pitkänen otti vapaata vuonna 2009 rakentaakseen omakotitalon. Rakennustyön aikana hän sai niin paljon yhteydenottoja erilaisista sähköasennustarpeista, että talon valmistuttua hän ryhtyi yrittäjäksi keväällä 2010. Toiminta on kasvanut vuosi vuodelta, ja yritys on pysynyt perustajansa näköisenä, palvelevana ja osaavana.

– Liittyminen QMG:hen tuo meille vahvat taustavoimat ja tukea johtamiseen. Näen tärkeänä, että saan lisää resursseja yrityksen ja liiketoiminnan kasvattamiseen. Henkilöstölle tämä tuo varmuutta ja kehitysmahdollisuuksia, Antti Pitkänen kommentoi.

Sähköasentajana uransa aloittanut Pitkänen kantaa huolta asentajien määrästä Suomessa, kun yhteiskunta toimii yhä enemmän sähköllä.

– Olemme itse pystyneet rekrytoimaan hyviä osaajia, mutta isommassa kuvassa yrityksillä on laaja vastuu jatkuvasta kouluttamisesta ja uuteen teknologiaan perehtymisestä. Sähköratkaisut ovat juuri nyt muutoksen keskiössä, kun uusiutuvan energian käyttö kasvaa. Työ on tärkeää, vastuullista ja itsenäistä, joten suosittelen alaa nuorille miehille ja naisille, jotka nyt miettivät tulevaisuuden ammattiaan, Antti Pitkänen sanoo.