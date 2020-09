QMG kasvattaa talotekniikan palveluverkostoaan ostamalla Kylmäkolmosen

QMG Partners

QMG Partners on talotekniikkakonserni Quattro Mikenti Groupin talotekniikkahuoltoa toteuttava palveluyritysverkosto, joka tarjoaa sähkö-, lämpö-, ilmanvaihto-, jäähdytys-, rakennusautomaatio-, energiatehokkuus- ja turvatekniikkapalveluita. QMG Partnersiin kuuluu kymmenen yritystä pääkaupunkiseudulla: Vesijohtoliike J. Laitinen, JT-Sähkötekniikka, Sähkösalpa, JRA-Sähkö, SW-Sähkö, AET-Automaatio, Palokatkot Vänskä, Puhdas Ilma K&V, Ilmastointi-Mikenti ja Kylmäkolmonen. Valtakunnallisesti palveluita tarjotaan yhdessä konsernin muiden yhtiöiden kanssa. QMG Partners -yhtiöiden liikevaihto on yhteensä noin 30 miljoonaa euroa.

QMG (Quattro Mikenti Group Oy)

Quattro Mikenti Group on Suomen suurimpia talotekniikka-alan toimijoita, ja se tekee kaikkia LVIJA-, sähkö- ja sprinkleritöitä. Konserniin kuuluu 28 tytäryritystä. Konsernin palveluksessa on noin 750 talotekniikkaurakoinnin ja -huollon ammattilaista. Toimipaikkoja on Suomessa kaksikymmentäneljä. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 154 miljoonaa euroa.