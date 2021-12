QMG laajentaa LVI-urakointiin Keski-Suomessa ostamalla JVL:n

Talotekniikkakonserni QMG jatkaa strategiansa mukaisesti yritysostoja, ja QMG ostaa Jyväskylän Vesi ja Lämpö Oy:n Vesa Lehtomäeltä, Markku Kauppilalta ja Sami Lehmusvuorelta. Yhtiö työllistää 14 ammattilaista ja sen liikevaihto on kuluvana vuonna hieman yli 2 miljoonaa euroa.

QMG muodosti kesällä 2021 pohjoismaisen talotekniikkakonsernin ruotsalaisen Sandbäckensin kanssa, ja jatkaa alueidensa vahvistamista Suomessa. Nyt toteutettu JVL:n hankinta liittyy läheisesti lokakuussa tehtyyn Ajansähkön ostoon.

– Jyväskylän Vesi ja Lämpö on arvostettu LVI- ja lämmitysjärjestelmäosaaja. Nyt meillä on alueella vahva joukkue, kun JVL:n, Ajansähkön ja Mikenti Jypron osaamiset ovat yhdessä. Talotekniikkaurakoinnin kysyntä jatkuu Keski-Suomessa hyvänä, sillä alueella investoidaan asuntoihin, teollisuuteen ja toimitiloihin, QMG:n aluejohtaja Mikko Sahikallio kertoo.

Yrityskaupalla ei ole vaikutuksia henkilöstön asemaan, sopimuksiin tai urakoihin. Kaupan myötä henkilöstö jatkaa vanhoina työntekijöinä, ja Lehtomäki, Kauppila ja Lehmusvuori siirtyvät uuden pohjoismaisen konsernin osakkaiksi. Konsernilla on jo 140 suomalaista ja 70 ruotsalaista henkilöstöomistajaa.

Yrittäjäkolmikolle liittyminen QMG:hen merkitsee kiinnostavia yhteistyömahdollisuuksia konsernin muiden yhtiöiden kanssa.

– 15 vuoden yrittäjäkokemuksen perusteella tämä muutos on meille ammatillisesti hieno mahdollisuus ja tulee tärkeään kohtaan. Pystymme jatkossa tarjoamaan asiakkaillemme suurempia kokonaisuuksia, jotka sisältävät LVI:n lisäksi sähköurakointia ja sprinkleriosaamista. Teemme paljon myös talotekniikan huolto- ja korjauspalveluita, joten konsernin palveluosaaminen tarjoaa sparrauskumppanin. Näin erotumme markkinoilla entistä vahvempana, toimitusjohtaja Vesa Lehtomäki sanoo.

Vuodesta 2014 lähtien QMG on tehnyt 30 yritysostoa. Kasvustrategian ydinajatus on löytää yrittäjähenkisiä, kannattavia urakoitsijoita koko maasta ja niin, että ne tarjoavat mahdollisimman kattavan palvelukokonaisuuden yhdessä.

– Meitä kiinnostavat taitavat ja kannattavat yritykset. Keskustelemme mielellään eri puolilla maata esimerkiksi automaatio- ja turvatekniikkayrittäjien kanssa, QMG-konsernin toimitusjohtaja Kimmo Liukkonen kertoo.

QMG (Quattro Mikenti Group)

QMG-konserni on Suomen suurimpia talotekniikka-alan yrityksiä. Se tekee talotekniikkaurakointia ja -huoltopalveluita valtakunnallisesti. QMG:n palveluvalikoima kattaa kaikki talotekniikan osa-alueet. Konserniin kuuluu eri puolilla maata 30 yhtiötä. QMG:n liikevaihto on vuonna 2021 noin 200 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa on yli 1100 talotekniikkaurakoinnin ja -huollon ammattilaista. QMG ja ruotsalainen Sandbäckens muodostavat pohjoismaisen talotekniikkakonsernin, jolla on noin 140 suomalaista ja 70 ruotsalaista henkilöstöomistajaa, ja pääomistajana sijoitusyhtiö KLAR Partners. Lisätietoja verkkosivuilta www.qmg.fi

Jyväskylän Vesi ja Lämpö

Jyväskylän Vesi ja Lämpö tarjoaa laajan valikoiman palveluita LVI-urakoinnista ja vesijohto- ja viemärisaneerauksista erilaisiin lämmitysjärjestelmiin. Yhtiö on toiminut Jyväskylän seudulla vuodesta 2006. Jyväskylän Vesi ja Lämpö työllistää 14 talotekniikka-ammattilaista ja sen liikevaihto yltää vuonna 2021 hieman yli 2 miljoonaan euroon. Lisätietoja verkkosivuilta www.jvl.fi