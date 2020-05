QMG ostaa Web Sähkön ja luo pääkaupunkiseudulle asuntorakentamisen kokonaistalotekniikkaratkaisun

QMG tekee sähköurakoitsija Web Sähköstä ja Mikenti Talotekniikasta asuntorakentamisen kokonaistalotekniikkayhtiön, joka tarjoaa LVIS-urakoinnin lisäksi talotekniikan hankekehityksen, automaation ja esivalmistuksen.

Sähköurakoitsija Web Sähkö liittyy liiketoimintakaupalla Mikenti Talotekniikan sähköosastoksi. Web Sähkö tunnetaan sähkötöiden lisäksi tietoliikenne-, valokuitu- ja antennijärjestelmien vahvana osaajana.

Web Sähkön yrittäjät Antti Rantala ja Mikko Virtanen jatkavat yhtiössä sähköurakoinnin johtajina sekä QMG-konsernin osakkaina. Mikenti Talotekniikan LVI-urakoinnin johtajana jatkaa Marko Pärssinen. Toimitusjohtajaksi nimitetään Mikko Sahikallio, joka vastaa lisäksi Mikenti Oy:n toiminnasta.

Asuntorakentamisen laadukasta tehostamista

Talotekniikan kokonaisratkaisulle on Mikko Sahikallion mukaan kasvava tarve.

– Juuri nyt on asuntorakentamisen prosesseja tehostettava ja hyviä toimintamalleja toistettava. Kun Web Sähkön kokeneet yrittäjät ja vahva tiimi yhdistyvät Mikenti Talotekniikan kanssa, luomme kokonaistalotekniikkaratkaisun, johon tulee konsernilta vahva kokemus talotekniikan hankekehityksestä, automaatiosta sekä järjestelmien esivalmistuksesta. Hankkeissa pyrimme olemaan mukana jo suunnitteluvaiheessa, jolloin saamme energiatehokkaat ja tuotantoa tehostavat ratkaisut asiakkaan käyttöön, Mikko Sahikallio sanoo.

Antti Rantala ja Mikko Virtanen perustivat Web Sähkön vuonna 2000, ja yhtiö on noussut runsaan neljän miljoonan euron liikevaihtoluokkaan. Se keskittyy asuinrakentamisen uudiskohteiden sähköurakointiin.

– QMG:n yrittäjähenkisyys teki kaupan meille luontevaksi. Liitymme mielellään QMG:n sadan yrittäjäomistajan joukkoon. Mikenti Talotekniikassa meillä on loistava tilaisuus kasvuun ja osaamisen kehittämiseen, Antti Rantala ja Mikko Virtanen kertovat.

Paikallisuus tärkeää – valtakunnallinen peitto tavoitteena

Mikenti Talotekniikan henkilöstömäärä nousee kaupan myötä runsaaseen kuuteenkymmeneen ja liikevaihto yli kymmeneen miljoonaan euroon. QMG-konsernille yrityskauppa tarkoittaa kasvua maan suurimmalla markkinalla eli pääkaupunkiseudulla. Yritysostoja aiotaan tehdä jatkossakin, ja paikallisuuden merkitys on keskiössä.

– Tavoitteemme on laajentaa verkostoamme koko maan kattavaksi ja tarjota palveluita paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Olemme usein todenneet, että talotekniikkaliiketoiminta on suuressa osin paikallista, joten haluamme olla vahvoja kaikilla alueilla. Meitä kiinnostavat talotekniikan kärkeä edustavat yritykset, QMG:n toimitusjohtaja Kimmo Liukkonen toteaa.

Lisätietoja:

Kimmo Liukkonen, toimitusjohtaja, QMG-konserni, 050 347 8997, kimmo.liukkonen@qmg.fi

Mikko Sahikallio, toimitusjohtaja, Mikenti Talotekniikka Oy ja Mikenti Oy, 050 477 0707, mikko.sahikallio@qmg.fi

Marko Pärssinen, johtaja, LVI-urakointi, Mikenti Talotekniikka Oy, 044 588 4994, marko.parssinen@mikenti.fi

Antti Rantala, johtaja, sähköurakointi, Web Sähkö, 040 727 8525, antti.rantala@websahko.com

Mikko Virtanen, johtaja, sähköurakointi, Web Sähkö, 040 5763323, mikko.virtanen@websahko.com

Quattro Mikenti Group Oy



Quattro Mikenti Group on Suomen suurimpia talotekniikka-alan toimijoita, ja se tekee kaikkia LVIJA-, sähkö- ja sprinkleritöitä. Yritysryhmään kuuluu kaksitoista erikoistunutta tytäryritystä sekä konserni. Konsernin palveluksessa on noin 700 talotekniikkaurakoinnin ja -huollon ammattilaista. Toimipaikkoja on Suomessa kaksikymmentäkolme. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 154 miljoonaa euroa. www.qmg.fi

Web Sähkö Oy

Web Sähkö on asuinrakentamisen uudiskohteiden sähköurakointiin keskittyvä yritys, joka toimii pääkaupunkiseudulla. Yhtiön liikevaihto 30.6.2019 päättyneellä tilikaudella oli 4,4 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 30 sähköurakoinnin ammattilaista.