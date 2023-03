QMG Partners ja Digisys yhdistävät turvatekniikan älykkäät palvelut ja asennukset

QMG (Quattro Mikenti Group)

QMG eli Quattro Mikenti Group on talotekniikkakonserni, joka toteuttaa talotekniikkaurakointia ja taloteknisiä palveluita asuin-, liike-, teollisuus- ja julkisiin rakennuksiin sekä uudis-, että korjausrakentamisessa. Konserni koostuu noin 40 paikallisesta urakointi- ja huoltoyrityksestä Suomessa ja se työllistää 1300 talotekniikan ammattilaista. QMG:n liikevaihto vuonna 2022 oli noin 240 miljoonaa euroa.

QMG Suomessa, Sandbäckens Ruotsissa ja Konstel Norjassa muodostavat yhdessä pohjoismaisen Nimlas-konsernin, jonka pääomistaja on pääomasijoittaja KLAR Partners, ja lisäksi sillä on 500 henkilöstöomistajaa. Nimlas-konserni työllistää Pohjoismaissa 3500 henkilöä ja sen liikevaihto on noin 600 miljoonaa euroa. www.qmg.fi, www.nimlasgroup.com

Digisys Oy

Digisys on Sami Pakarisen ja Eero Pesolan 2022 perustama turvatekniikan digitalisaatioon erikoistunut yhtiö, jolla on laaja digitaalisten palveluiden valikoima. Viime kuukausina yhtiöön ovat liittyneet kokeneet ammattilaiset Petri Kuivala ja Daniel Söderling. Kaikki ovat kokeneita turvatekniikka-ammattilaisia ja avainhenkilöillä on yhteensä noin 100 vuoden työkokemus alalla. www.digisys.fi