QS Ranking 2023: Liikuntatieteet sijalla 31, kasvatustieteet paransivat sijoitustaan

Jaa

Vuoden 2023 QS World University Rankings by Subject -vertailun tulokset on julkaistu. Jyväskylän yliopiston aloista kasvatustieteet paransivat sijoitustaan sijalle 78 (viime vuonna 81). Sadan parhaan joukossa jatkoi myös liikunta, jonka sijoitus vertailussa on 31 (51-100 vuonna 2022). Lähellä huippua on myös psykologia, jonka sijoitus säilyi välillä 151-200.

Joni Mäki tutustui virtuaalilatuun Vuokatin hiihtolaboratoriossa.

Julkaistavissa 14.3.2023 klo 12 Muut sijoittuneet alat vuonna 2023 olivat sosiologia sijoilla 251-300 (201-250 vuonna 2022), fysiikka välillä 351-400 (301-350), matematiikka 401-450 (401-450), kemia 551-600 (551-600) sekä tietotekniikka ja tietojärjestelmätiede, joka nousi sijoille 401-450 (501-550). Uutena vertailuun nousi liiketalous ja johtaminen sijoille 501-550. Vuoden 2023 rankingissa JYU:n laajemmista tieteenaloista vahvimmiksi arvioitiin luonnontieteet, jotka nousivat sijalle 359 (v. 2022 401–450). Humanistiset ja taidealat paransivat myös sijoitustaan ja nousivat vertailussa sijalle 382 (401–450). Yhteiskuntatieteet säilyttivät asemansa välillä 501-530. - Merkittävä määrä yliopistomme tieteenaloja on jälleen sijoittunut arvostetussa QS Ranking -vertailussa upeasti. On hienoa nähdä, miten laaja-alaisesti yliopistomme eri tieteenalat sijoittuvat maailman kärkiyliopistojen joukkoon. Tulos osoittaa monitieteisen yliopistomme vahvuuden ja kertoo täällä tehtävän tutkimuksen ja koulutuksen kansainvälisestä laadusta ja vaikuttavuudesta. Tämä oli myös jo toinen vuosi peräkkäin, kun kärkialamme kasvatustieteiden ohella myös useampi muu ala edelleen paransi sijoitustaan. Ilahduttaa oli, että tämäkin vuosi toi listoille uuden nousijan. Viime vuonna se oli hienosti asemansa säilyttänyt yhteiskuntatieteellinen ala, ja nyt nousijana oli liiketalous ja johtaminen. Saamme olla näistä tuloksista koko yliopistoyhteisönä ylpeitä, iloitsee vararehtori Marja-Leena Laakso. QS World University Rankings by Subject -vertailussa arvioidaan yliopistojen suoriutumista 54 eri tieteenalalla. Sijoitusten perusteena olevat mittarit ovat akateeminen vertaisarviointi, työnantaja-arviointi, tieteellisten julkaisujen viittausten määrä sekä tutkijoiden ja työn vaikuttavuus ja tuloksellisuus sekä kansainvälinen tutkimusyhteistyö. Painotukset vaihtelevat tieteenalojen mukaan. Rankingissa oli tänä vuonna mukana 54 alaa ja 1594 yliopistoa ympäri maailman. Kaikki tulokset julkaisupäivänä 14.4.2023 klo 12 osoitteessa: https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2023 Lisätietoja: vararehtori Marja-Leena Laakso, puh. 040 805 4024, marja-leena.laakso@jyu.fi erityisasiantuntija Viivi Aumanen, puh. 040 805 4732, viivi.aumanen@jyu.fi

Kuvat Joni Mäki tutustui virtuaalilatuun Vuokatin hiihtolaboratoriossa. Lataa