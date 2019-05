Qualcomm ja HMD Global allekirjoittivat maailmanlaajuisen 5G Multimode -patentteja koskevan lisensointisopimuksen

Sopimus vauhdittaa HMD Globalin sekä 4G- että 5G-verkoissa toimivien Nokia-puhelimien kaupallista suunnittelua.

San Diego, Yhdysvallat, 13.5.2019 - Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) ja HMD Global Oy kertoivat tänään, että yhtiöt ovat allekirjoittaneet maailmanlaajuisen lisensointisopimuksen, joka kattaa sekä yhdellä että usealla verkkoteknologialla toimivat HMD Globalin valmistamat ja markkinoimat Nokia-puhelimet. Sopimuksen mukaan HMD Global lisensoi Qualcommin patentteja, joiden avulla yhtiö voi kehittää, valmistaa ja markkinoida Nokia-brändättyjä 3G-, 4G- ja 5G-puhelimia.



“Toimintamme kulmakivi on lupauksemme älypuhelimista, jotka vain paranevat ajan mittaan, ja teemme tämän eteen läheistä yhteistyötä alan johtavien toimijoiden kanssa”, sanoo HMD Globalin toimitusjohtaja Florian Seiche.”Yhteistyömme ansiosta pystymme toimittamaan markkinoille viimeisimmillä innovaatioilla varustettuja laitteita ja täyttämään lupauksemme kuluttajille.”



”Olemme tyytyväisiä HMD Globalin kanssa allekirjoittamastamme 3G-, 4G- ja 5G-verkkotaajuksia koskevasta sopimuksesta, joka perustuu pitkäaikaiselle teknologiayhteistyöllemme. Siirryttäessä 5G-verkkoihin olemme yksi alan johtavista yhtiöistä. Olemme ylpeitä siitä, että johtavat valmistajat, kuten HMD Global, valitsevat uraauurtavat 3G/4G/5G-teknologiamme kehittäessään kiinnostavia eturivin tuotteita maailmanlaajuisille markkinoille”, sanoo Qualcomm Technology Licensing -yksikön liiketoimintajajohtaja Alex Rogers.





HMD Global on Nokia-puhelinten koti, jonka pääkonttori on Espoossa. HMD muotoilee ja markkinoi älypuhelin- ja peruspuhelinvalikoimaa, joka on kohdennettu useille eri kuluttajaryhmille ja joka tarjoaa puhelimia useissa eri hintakategorioissa. Innovointiin ja korkeaan laatuun sitoutunut HMD Global Oy on Nokia-puhelinten ja -tablettien lisensoija yksinoikeudella. www.hmdglobal.com

Nokia on Nokia-yhtymän rekisteröity tavaramerkki.

www.qualcomm.com