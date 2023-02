Quarken 27 T-Topille arvostettu Motorboat Awards -voitto – Quarken 27 -mallisto menestyy maailmalla ja saa kaudelle 2023 uuden layout-version

Motorboat Awards -kilpailun järjestää ja isännöi Motor Boat & Yachting -venelehti Englannista. Kilpailuun valitut veneet arvioidaan muun muassa suunnittelun, merikelpoisuuden ja rahalle saatavan vastineen perusteella. Jokaisen palkintoehdokkaan on myös ensin läpäistävä kattava koeajoprosessi.

Quarken Boats ilmoitti syksyllä 2021 tulostaan markkinoille. 27 malliston lanseeraus tapahtui Openin ja T-Topin osalta alkuvuodesta 2022 ja mallisto täydentyi Cabin -versiolla kesäksi 2022.

Quarkenin taustahenkilöistä löytyy aiemmin Finnmaster-, Husky-, ja Grandezza-veneitä valmistaneen Oy Finn-Marin Ltd:n perustaja ja osaomistaja Osmo Roukala, toimitusjohtajana työskentelevä Antero Sundberg, joka on työskennellyt aiemmin muun muassa Konekesko Oy Marinella johtotehtävissä sekä Jussi Hurskainen, teollinen muotoilija ja Idis Design -suunnittelutoimiston perustaja.

MBY tuomariston kommentit:

“Quarken 27 T-Top on täydellinen esimerkki käytännönläheisestä päiväveneestä. Se on hauska ajaa aloittelijallekin sopivan runkogeometrian ja ergonomisen ohjauspulpetin ansiosta, joka mahdollistaa helpon rantautumisen myös yksin. Vene näyttää makealta tyylikkään porrastetun rungon, levenevän keulan ja kontrastia luovien paneelien ansiosta.

Avotilassa on runsaasti käyttökelpoista säilytystilaa, joihin pääsee kätevästi käsiksi helposti avautuvien luukkujen ansioista. Liikkumisen helppous on kuitenkin se mikä tekee suurimman vaikutuksen.

Vaikka ohjaamon kaksi istuinta kääntääkin taaksepäin niin, että ne muodostavat ruokailuryhmän avotilan pöydän ja sohvan kanssa, veneessä liikkuminen myös oikean kyljen puolelta käy silti mallikkaasti. Keulasta poistuminen onnistuu ongelmitta ja esteittä, riippumatta siitä onko keulan avotila katettu ruokailua tai pedattu auringonottoa varten.

Veneessä ei ole pentryä, mutta jos unelmoit päiväveneestä, jossa on väljä keulakajuutta ja järkevä hinnoittelu, tämä vene on loistava debyytti Quarkenilta.”

Quarkenin koko tiimi on erittäin otettu ja innoissaan palkinnosta. Uuden venemerkin globaali lanseeraus ei ole helppo rasti, kun markkinoilla on monia menestyneitä brändejä. Teimme mittavan työn jo alkuvaiheessa, kun lähdimme analysoimaan tärkeimpiä markkinoita, pohtimalla kuinka voisimme erottua olemassa olevista brändeistä. Asiakkaitten tarpeita mietittiin tarkasti, sekä selvitettiin, mitä toimintoja ja ratkaisuja he haluavat. Yhdistämällä nämä tiedot tiimimme pitkäaikaisen kokemuksen kanssa, onnistuimme lanseeraamaan 27-sarjan keskellä covid-vuosia, jolloin yhtäkään venenäyttelyä tai lehdistötilaisuutta ei järjestetty. Olemme ylpeitä siitä, että MBY on nähnyt 27 T-Topin sellaisena kuin se todella on, “malliesimerkkinä käytännöllisestä päiväveneestä”, kertoo Antero Sundberg, Quarken Boats Oy:n toimitusjohtaja.

Haluan kiittää Motorboat & Yachtingia palkinnosta. Olen erittäin ylpeä siitä, että työmme käytännöllisen päiväveneen luomiseksi on saanut tunnustusta. Kun ajatus uuden venemerkin luomisesta syntyi, tiesin, että se vaatisi mukaan alan rautaiset ammattilaiset. Tämä on näin ollen merkittävä tunnustus koko Quarkenin tiimille. Palkinto vahvistaa, että olemme oikealle tiellä ja jatkan nyt innolla työtä tulevien mallien suunnitellun parissa. Tavoitteemme on, että seuraava kokoluokka lanseerataan vuoden sisällä, kertoo Osmo Roukala, Quarkenin perustaja ja ”boat master”.

Olemme myös ensimmäisen vuoden aikana pystyneet kasvattamaan jälleenmyyjäverkoston noin kahteenkymmeneen maahan, kattamaan neljä mannerta. Haluan henkilökohtaisesti kiittää jokaista jälleenmyyjäämme työpanoksestaan Quarkenin eteen, jatkaa Antero Sundberg.

Quarken 27 -malliston muunneltavuus kasvaa

Quarken Boats esittelee kaksi tyylikästä varustepakettia kaudelle 2023. Quarken 27 Open ja T-Top on saatavana jatkossa V2-paketilla, jossa on täysin uusi takakannen layout uusineen toimintoineen. 27 T-Top V2 on tämän lisäksi saatavana Onyx-versiona, joka on oikea katseenvangitsija ja tarjoaa korkeimman mahdollisen mukavuuden mitä päiväveneeltä tässä kokoluokassa voi odottaa.

Uusi takakannen layout, joka esitellään V2:ssa, on suunniteltu kaikkia matkustajia silmällä pitäen. Nyt voi helposti nauttia veneilystä ilman tarvetta ajaa satamaan lounaalle tai yöksi. Ohjaamo tarjoaa istumapaikat kolmelle mukavilla, pyörivillä ja pituussäädettävillä, istuimilla, jotka voidaan kääntää ympäri niin, että ne muodostavat istuinryhmän avotilan pöydän ja sohvan kanssa.

Pöydän vastakkaisella puolella on mukava takasohva kääntyvällä selkänojalla, joka antaa matkustajille mahdollisuuden istua molempiin suuntiin. Perässä on kannellinen pentry-moduuli, joka koostuu pesualtaasta ja säilytystilasta, lisävarusteena moduuliin voi hankkia kaasulieden ja paineveden.

Quarken 27 T-Top V2 Onyx – täydellinen katseenvangitsija kaikilla mukavuuksilla

Jos haluat erottua joukosta Quarken 27 T-Top V2 Onyx on vastauksemme tähän. Onyx versiossa on vakiona sama layout, kun V2:ssa ja tämän lisäksi tyylikäs hiilikuitukuvioinen teipattu runko, joka takaa silmäänpistävän ja hienostuneen ulkonäön, jota Smartdeck-turkkipinnoite täydentää. Kaikki kaiteet, vesihiihtokaari ja tukeva T-Top kattorakenne ovat väriltään mustat. Istuimet ja patjat on verhoiltu turkoosilla ja valkoisella sekä yhdistetty hienovaraisilla koristetikkauksilla.

Ohjaamon sporttinen ja elegantti tyyli luo ylellisen tunnelman ja mukavan ympäristön kipparille. Kaikki paneelit ovat kiiltävän mustia. Veneessä on vakiona tupla Garmin 12” plotterit lasipaneeliasennuksella, Fusion-stereo ja äänentoisto kuudella kaiuttimella, langaton lataus puhelimelle sekä 30 litran vetolaatikkojääkaappi. Näiden lisäksi keulapotkuri, automaattiset trimmitasot, maasähkö ja vesi wc ovat vakiona.

Quarken Boats osallistuu Helsingin kansainvälisille venemessuille nyt ensimmäistä kertaa, kahdella mallilla: Quarken 27 Cabin sekä Quarken 27 T-Top, jonka V2-paketti saa samalla ensiesittelynsä.

Lehdistötiedotteen + kuvamateriaalin latauslinkki: 2023-02-08 Lehdistötiedote