Quattroservices mukana Laakson yhteissairaala -hankkeen talotekniikka-allianssissa

Quattroservices Oy

Quattroservices on talotekniikan ammattilainen, joka hallitsee vaativat projektit. Tarjoamme talotekniikkaa joko kokonais- tai osaurakkana. Meillä on kattava kokemus teknisesti vaativista ja kooltaan laajoista urakoista – sekä valtakunnan ykköskohteista. Hallitsemme sekä uusimman kiinteistöteknologian että vanhojen kiinteistöjen talotekniikan. Quattroservices toimii Uudenmaan lisäksi Pirkanmaalla sekä Kanta-Hämeessä. Oman 150 ammattilaisen organisaatiomme apuna on kattava kumppaniverkosto. Kuulumme QMG-konserniin.

QMG-konserniin kuuluu yhteensä yli 35 yritystä, jotka tarjoavat talotekniikkaurakointia ja -projekteja sekä huoltoa ja palveluita. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2021 noin 201 miljoonaa euroa ja sen henkilöstöön kuuluu 1300 alan ammattilaista. QMG:n pääomistaja on KLAR Partners.