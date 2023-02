Quattroservices vankisti tilauskantaansa – hyvä työllisyys kaksi vuotta eteenpäin

Quattroservices Oy keskittyy tärkeisiin talotekniikkaprojekteihin, joissa se on joko valitun palvelualueen toimittaja tai kokonaistalotekniikan toimittaja. Quattroservicesin päätoimipiste on Espoossa, ja lisäksi sillä on toimistot Hämeenlinnassa ja Tampereella. Quattroservices on talotekniikkakonserni QMG:n suurin tytäryhtiö.

Vuonna 2021–22 valmistuneita Quattroservicesin infrahankkeita ovat Helsinki-Vantaan T2-terminaalin sekä Länsimetron sähköurakoinnit. Länsimetron uuden vaiheen liikenne käynnistyi 3.12. Lentoasemalla yhtiö jatkaa vanhan terminaalin talotekniikan saneerauksessa.

28 miljoonan euron sähköurakka Jorvissa

Quattroservices on viime aikoina voittanut mittavia sairaalahankkeita. Jorvin uuden 50 000 m2 laajuisen sairaalan projektissa Espoossa yhtiö vastaa allianssissa sähköurakoinnista. Sähköurakoinnin osuus projektista on noin 28 miljoonaa euroa. Uusi sairaala valmistuu vuosien 2025–2026 vaihteessa. Sairaalan allianssia johtaa SRV.

– Uskon, että tärkeä menestystekijä meille on laaja osaamisemme allianssihankkeista ja toiminnasta niissä. Allianssien avulla suomalaiset suurhankkeet saadaan talotekniikan osalta taitavasti maaliin, arvioi Quattroservices Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Lehtonen.

Quattroservices on mukana myös Laakson sairaalan allianssissa sähkö- ja LVI-urakoinnissa sekä Naistenklinikan uudistuksessa Helsingissä. Laakson sairaalan projekti on kehitysvaiheessa ja Naistensairaala toteutusvaiheessa.

Monivuotisia talotekniikkaprojekteja ja Finlandia-talon uniikki saneeraus

Koulut, oppilaitokset ja muut julkiset rakennukset ovat myös tärkeä osaamisalue Quattroservicesille. Helsingin yliopiston ja kaupungin Kumpulan kampus (luonnontiedelukio) -hankkeessa ovat menossa talotekniikan toimintakokeet. Quattroservices on valittu kokonaistalotekniikkatoimittajaksi Helsingin Maatullin koulun hankkeessa. Finlandia-talon ainutlaatuisessa suurremontissa Quattroservicesin tehtävänä on sähköurakka, joka valmistuu kesällä 2024.

Hämeenlinnan Quattroservicesin paikallinen yksikkö on valittu Kanta-Hämeen keskussairaalan sähköurakointiin ns. ”kuuman sairaalan” osalle. Kyseessä on vaativin osa sairaalasta, mm. leikkaussalien sähköistys. Tampereen yksikön talotekniikkaprojektikohteita ovat muun muassa Nokian hyvinvointikeskus, Tampereen teknillisen oppilaitos sekä Sammon koulu Tampereella.