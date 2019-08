RAADEN HAMMAS ESPOON KEILANIEMESSÄ SAA KATOLLENSA RAVINTOLA- JA TERASSIKOMPLEKSIN

Lucy in the Sky, ystävien kesken Lucy, istuu ikonisen Accountor Towerin katolla Espoon Keilaniemessä. Lucyn lasiseinät tarjoavat näkymät neljään eri ilmansuuntaan, joista aukeava maisema vaihtelee Nuuksion kansallispuistosta Helsingin urbaaniin keskustaan ja ikoniseen saaristoon. Tammikuussa 2020 avautuvan Lucyn keittiötä pyörittävät Jouni Toivanen ja Richard Sloan. Ravintolan henki on kiteytetty termiin Scandinasian: pohjoismaisia raaka-aineita aasialaisin tekniikoin valmistettuina.

Seitsemän päivää viikossa auki oleva ravintola tarjoilee lounasta, illallista ja brunssia, jonka lisäksi tilasta löytyy mahdollisuus järjestää yksityistilaisuuksia, kaksi kabinettia ja Diamond Bar -baari. Vaikka ravintola kohoaa taivaisiin, on tavoitteena tehdä paikasta helposti lähestyttävä ja maanläheinen. ”Ravintolaan voi tulla nauttimaan pelkän pääruoan ja terassilla ihailla maisemia viinilasin tai cocktailin kera. Haluamme tehdä Lucysta paikan, josta espoolaiset voivat olla ylpeitä.” kertoo ravintoloitsija Kim Heiniö. ”Sijainnin ja maisemien henkeäsalpaavan kauneuden tajuaa vasta, kun seisoo paikan päällä yli 80 metrin korkeudessa. Voin taata, että Lucyssa ei ole yhtään huonoa istumapaikkaa. Tämä oli projekti, josta oli mahdotonta kieltäytyä – kiitos HGR Property Partners ja YIT kunnianhimoiseen projektiin ryhtymisestä.”



Lucyn keittiötä pyörittävät Jouni Toivanen ja Richard Sloan. Toivanen on laajalti tunnustettu suomalaisten raaka-aineiden ja keräilyn puolestapuhuja, jolla on vyöllään kokemusta Michelin-ravintolasta WILD-kahvilaan. Suomalais-amerikkalainen Sloan on kartuttanut osaamistaan ympäri maailmaa ja on Suomeen asettumisen jälkeen työskennellyt vuosien ajan Helsingin johtavissa aasialaisissa ravintoloissa.



Scandinasian cuisine on puhtaiden suomalaisten raaka-aineiden ja rikkaan aasialaisen keittiöperinteen liitto. Suurin vaikutus Lucyn ruokalistaan tulee japanilaisesta keittiöstä, mutta inspiraatiota haetaan myös Kaakkois-Aasian runsaista ruokakulttuureista. Suomalaisella ja japanilaisella kulttuurilla on monia yhtymäkohtia sekä keittiössä että sen ulkopuolella. Kunnioitus selkeitä, yksinkertaisia linjoja sekä ympäristöä kohtaan yhdistää molempia maita. Lucy käyttää pohjoismaisia raaka-aineita tehdäkseen kunniaa monimuotoiselle Pohjolan luonnolle; villiyrtit kerätään Nuuksion kansallispuistosta ja merenelävät tulevat niin läheltä kuin mahdollista, Norjan kylmistä ja kirkkaista vesistä. ”Haluamme kohdella raaka-aineita niiden ansaitsemalla arvostuksella käyttämällä kokonaisia ruhoja suomalaisilta pientuottajilta. Näin pääsemme toteuttamaan nose-to-tail –ajattelua käytännössä ja varmistamaan, että mitään eläimestä ei mene hukkaan.” kertoo Sloan.



Ravintolaa rakennettaessa on mukailtu 70-luvun henkeä ja kunnioitettu Uolevi Raaden työtä ja perinteitä talon hengen säilyttämiseksi. Lucy in the Sky avaa ovensa tammikuussa 2020, ravintolan edistystä voit seurata osoitteesta www.lucyinthesky.fi.