Raahelaisten Aki, Anni ja Joona Pulkkasen Museokortti-seikkailulla karkotetaan vampyyreita ja runoillaan Fredrikan puutarhassa

Raahen lukion kuvataideopettaja Aki Pulkkanen sekä lapset Anni ja Joona kurkkaavat seikkailullaan museoiden kulisseihin: luvassa on Helene Schjerfbeckin syntymäpäivät, vampyyrien karkotusta sekä runoilua Fredrikan puutarhassa. Raahen museosta alkava seikkailu jatkuu Pohjanmaan museoon Vaasaan, Museokeskus Vapriikkiin Tampereelle, J.L. Runebergin kotiin Porvooseen, Ateneumin taidemuseoon Helsinkiin sekä Louhisaaren kartanoon Maskuun.

Raahen lukion kuvataideopettaja ja oppi- ja tietokirjailija Aki Pulkkanen, 42, lähtee kahden lapsensa, 13-vuotiaan Annin ja 11-vuotiaan Joonan, kanssa reissaamaan Pohjois-Pohjanmaalta läpi Etelä-Suomen. Matkan käänteitä seurataan Museokortin kanavissa viikolla 28, maanantaista 8. heinäkuuta alkaen.

Matkan varrella tulee vastaan muun muassa kulttuurihistoriaa ja vampyyreita sekä runoilua Fredrika Runebergin vehreässä puutarhassa. Seikkailuseurue ottaa selvää, mistä saadaan kakku Helene Schjerfbeckin 157-vuotissyntymäpäiville ja millainen on Louhisaaren kartanolinnan Pirunkamari.

– Mielenkiintoisia kohteita on luvassa jokaiselle päivälle ja hauskintahan seikkailussa on se, kun ollaan taiteen ja kulttuurihistorian tutkimattomilla harhapoluilla. Museokortti-matkahan ei ole seikkailu, jos kaikki menee aivan suunnitelmien mukaan, museoseikkailua innoissaan odottava Aki Pulkkanen kertoo.

Historiasta ja taiteesta innostunut Aki-isä ja seikkailuihin valmiit koululaiset tuottavat matkaltaan videopäiväkirjaa, johon taltioidaan päivittäin Museokortilla avautuvat seikkailut.

Isä ja lapset reissaavat Pohjois-Pohjanmaalta läpi Etelä-Suomen

Naamakateiksi itseään kutsuvan seikkailijakolmikon matka alkaa Raahen museosta, josta inspiraatio seikkailun nimitykseen tuli.

–Raahen museorakennuksesta on aiemminkin lähdetty maailmalle, aina merien taakse, sillä rakennus on vanha tulli- ja pakkahuone ja nykyisin täynnä merimiesten 1800-luvulla tuomia aarteita kaukaisista maista. Museossa on myös 1600-luvun kirkkoveistoksia, joista naamakatti, illistävä paholaiskuva, on reissumme pahanilkinen tunnus, Aki selventää.

Raahesta seikkailu etenee länsirannikkoa pitkin Vaasaan Pohjanmaan museoon kummitusjahtiin. Jännittävät tunnelmat jatkuvat seuraavassakin kohteessa Tampereen Museokeskus Vapriikissa, jossa vieraillaan Dracula – vampyyrit Vapriikissa -näyttelyssä.

Matka jatkuu Etelä-Suomeen, Porvooseen. Heinäkuun helteessä runoillaan J.L. Runebergin kodin upeassa puutarhassa ja tutustutaan kansallisrunoilijan kotitalon yhteydessä esillä olevaan kaloja kuvaavaan Suomu suomulta – Suomen kalalajien kauneudesta -näyttelyyn.

Porvoosta museoseikkailijat suuntaavat vesiteitse Helsinkiin, jossa kolmikko juhlii 10. heinäkuuta Suomen kuvataiteen päivää ja Helene Schjerfbeckin 157-vuotissyntymäpäivää Ateneumin taidemuseossa.

Viimeisellä etapilla kurkataan Louhisaaren kartanolinnan Pirunkamariin Maskussa. Seikkailulla selviää, miksi marsalkka Mannerheimilla on oma leikkimökki Louhisaaressa a mitä tarinoita kätkeytyy kartanolinnan kiehtovaan Pirunkamariin.

– Olemme reippaita museokonkareita, mutta mitenköhän isän ja lasten kulttuurikunto kestää viikon mittaisen museomaratonin? Toiveissamme on kurkistaa videoissamme museomaailman kulissien taakse ja nauttia taiteesta, museoelämyksistä ja Suomen kesästä, Aki Pulkkanen kertoo.

Katso alta #Naamakattien hakuvideo Museokortin Seikkailija-kampanjaan.





Aki Pulkkasen yhteystiedot haastattelua tai lisätietoa varten saa Museokortin kautta osoittesta viestinta@museot.fi.

Seuraa #naamakattien seikkailua sosiaalisessa mediassa @museokortti-kanavalla tunnisteilla #naamakatit #museoseikkailu2019 #museokortinseikkailija #museokortti #museokierros





Lue seikkailusta lisää >

Tutustu muihin seikkailiojihin >