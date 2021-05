Raaseporissa tähdätään vähäpäästöiseen tulevaisuuteen ja suunnitellaan kestävämpää liikkumista

Jaa

Liikenne nojaa vielä vahvasti fossiilisiin polttoaineisiin ja koko Suomen kasvihuonepäästöistä liikenteen osuus on noin viidennes. Raaseporin kaupunki on vuodesta 2013 asti ollut HINKU-kunta, eli osa ilmastonmuutoksen edelläkävijöiden verkostoa, jotka ovat sitoutuneet kunnianhimoisiin päästövähennyksiin ja tavoitteisiin. Raasepori haluaa mahdollistaa ja motivoida liikkumaan alueella muillakin tavoin kuin henkilöautolla parantamalla mm. matkaketjujen sujuvuutta sekä lisäämällä kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta, sujuvuutta ja turvallisuutta.

Rantaradalla tärkeä rooli aluekehityksessä

Koronavuosi on saanut ihmiset etsimään asumista myös maaseutumaisemmista kunnista – aluekehittämisen johtavan asiantuntijan Timo Aron ja asiantuntija Rasmus Aron mukaan, muuttokiinnostus kohdistuu kuitenkin pääsääntöisesti sellaisiin paikkakuntiin, joissa on paljon vapaa-ajan asuntoja tai tärkeitä matkailukohteita – jollaiseksi voi myös Raaseporin lukea. Raasepori on Suomen 10. mökkivaltaisin kunta (Tilastokeskus 2019) ja tärkeiksi matkailukohteiksi voi mainita mm. Tammisaaren vanhan kaupungin, joka on tiettävästi Suomen vanhin säilynyt suunnitelmallisesti rakentunut kaupunkikokonaisuus, 1300-luvulta oleva Raaseporin linna sekä kolme maamme vanhinta ruukkia; Fiskars, Billnäs ja Antskog.

Asumista ja matkailua tukevien palveluiden lisäksi, sujuvilla liikenneyhteyksillä on alueen houkuttelevuuteen suuri merkitys. Rantaradalla on tärkeä rooli aluekehityksessä – juna mahdollistaa matkustajien siirtymisen pitkiäkin matkoja ekologisesti ja kestävästi. Raaseporissa matkaketjuja sovitetaan yhteen, jotta mm. matkat junalta tai junalle olisivat mahdollisimman saumattomia.

Toimivat yhteydet pienentävät hiilijalanjälkeä

Sujuvien liikenneyhteyksien järjestäminen Raaseporin laajalla alueella ja useiden eri tarpeiden huomioon ottaminen tekee suunnittelusta vaativaa – kaupungin eri osastojen ja sidosryhmien yhteistyön avulla on kuitenkin mahdollista löytää parhaat ratkaisut:

– Esimerkiksi kesäliikennettä on suunniteltu matkailutiimin kollegoiden ja matkailuyritysten kanssa, kuitenkin huomioiden työssäkäynti- ja asiointiliikenteen tarpeet, kertoo Henri Nevakivi, Raaseporin kaupungin logistikko.

Toimivat junayhteydet tukevat Raaseporin kaupungin tavoitteita pienentää hiilijalanjälkeään myös liikkumisen osalta. Hiljattain uudistettu, linja-autojen ja junien aikataulujen synkronointi sujuvoittaa liikennettä niin että matka-ajat lyhenevät joillakin reiteillä jopa reilulla tunnilla. Kun matkustamisesta ilman omaa autoa saadaan jouhevaa, houkuttelee se jättämään auton kokonaan kotiin.

Matkaketjujen sujuvoittamisen lisäksi, Raaseporissa rakennetaan infrastruktuuria tukemaan turvallista liikkumista jalan tai pyöräillen – Raasepori on mm. osa pyöräilykuntien verkostoa, jonka päätavoite on pyöräilyn ja kävelyn lisääminen kestävinä liikennemuotoina ja arkiliikuntana.

Pyöräily-ystävällinen kunta

Koska polkupyörä on myös yhä useamman paikallisen sekä matkailijan mieluisin kulkuväline, haluaa Raasepori vastata tarpeeseen kehittämällä alueen kevyen liikenteen väyliä.

– Kevyen liikenteen väylien käyttö ja kysyntä on kasvanut huomattavasti viime vuosina ja uskon että esimerkiksi sähköpyörien myötä, niiden tarve kasvaa edelleen, sanoo Piia Nordström, Raaseporin vastaava katupäällikkö.

Kaupungin tekemän selvityksen myötä on laadittu uusi pyöräilyn edistämisohjelma vuosille 2020–2025, jonka tavoitteena on kasvattaa pyöräilyn määrää niin arkipyöräilyn kuin pyörämatkailun näkökulmista. Kaupunki tulee mm. rakentamaan uusia kevyen liikenteen väyliä, jotta alueelle saadaan kattavampi ja yhtenäisempi pyöräverkko. Aikataulua ja suunnittelua määrittää taloudelliset resurssit, mutta esimerkiksi tänä vuonna on rakennetaan yhtä tärkeää reittiä, joka kulkee Karjaan ja Tammisaaren välillä, ison kantatie 25:n vierellä.

– Meidän tulee kuitenkin osittain pyrkiä pois ajattelumallista, että pyöräteiden on aina sijaittava välittömästi autotien vieressä. Reittejä suunnitellessa voimme ottaa huomioon virkistysarvot ja sen että pyöräily on hauskaa! Varsinkin jos kevyen liikenteen väylä kulkee läpi kauniiden maisemien, luonnon keskellä, on sitä ilo mennä. Karjaalta Fiskarsiin kulkevan Ratavallin reitin suuri suosio on esimerkki juuri tällaisesta reitistä, jatkaa Piia Nordström.

Matkailu alueella kehittyy – uusia palveluita tarjolla

Liikenne ja liikkuminen ovat muuttumassa kestävämpään suuntaan – ja se näkyy myös palveluntarjonnassa. Raaseporiin on kuluvan vuoden aikana tullut uusia palveluita ja palveluntarjoajia, jotka mahdollistavat monimuotoisen liikkumisen kunnassa. Fiskarsin ruukkikylään on tänä keväänä toimintaansa laajentanut sekä Roll Outdoors että Natura Viva. Yritykset toimivat samoissa tiloissa ja heidän vuokravalikoimastansa löytyy niin maastopyöriä kuin kajakkeja ja SUP-lautojakin.

Yhtenä merkittävänä hankkeena on 6.5.2021 alkanut vuoden mittainen kaupunkipyörien kokeilu. Ensimmäisen kokeiluvuoden aikana kaupunki ottaa käyttöön 30 pyörää ja pyörätelineasemien sijaintia testataan eri puolella Raaseporia.

– Pyörä on erinomainen tapa liikkua Raaseporissa. Pyörällä liikkuen näkee ne matkan varrella olevat pienet helmet, jotka autolla liikkuessa helposti ohitettaisiin, sanoo matkailupäällikkö Ville Vuorelma ja jatkaa, kannattaa esimerkiksi katsoa Visit Raseborgin Pyöräily-sivulta eri temaattiset reitit. Maisemallisesti arvokkaiden reittien varrella on paljon nähtävyyksiä. Näiden lisäksi, Raaseporin gravel-maastopyöräreitit ovat ehdottomasti kokemisen arvoisia!

Kaupunki on vauhdilla kasvattanut mainettaan pyöräilykuntana, ja tunnettuutta toivotaan saavutettavan kansainvälisestikin, nyt kun Raaseporin läpi kulkeva EUROVELO 10 -reitti on saatu opastekyltein merkattua. EUROVELO 10 on koko Itämeren ympäri kiertävä pyöräreitti, ja sitä ympäri pyöräilevät turistit ovat toivottu lisä alueen matkailuun. Pyöräilijät kun tutkitusti viipyvät yleensä alueella muita matkailijoita kauemmin ja käyttävät mielellään paikallisia palveluita.

Raaseporissa ei kuitenkaan liikuta pelkästään maalla. Raaseporin saaristo ja sen 1 300 saarta ulottuu sisäsaariston saarista, salmista ja poukamista aina avomeren reunalla oleville luodoille ja karikoille. ARC GATE nimisen EU-projektin avulla, myös saariston saavutettavuutta tullaan parantamaan. Tammisaaren vierasvenesatama, Predium satama ja Sommaröstrand tulevat saamaan palvelupysäkit missä voi digitaaliselta näytöltä katsastaa yhteysveneiden aikataulut ja samalla mm. ladata sähköpyöräänsä aurinkosähköllä.

Kestävästi suunniteltu joukkoliikenne ja liikkuminen on monipuolista – sen tehtävä on palvella niin paikallisia kuin matkailijoitakin.