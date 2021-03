Räävitön fyysikkorap voitti Science-lehden Dance your Ph.D. -kisan

Helsingin yliopiston ilmakehätieteilijät Jakub Kubečka, Ivo Neefjes ja Vitus Besel voittivat Dance your Ph.D. -kisan ilmakehän molekyyliklustereita käsittelevällä musiikkivideollaan.

Science-lehden vuosittain järjestämän Dance your Ph.D. -kisan on voittanut joukko Helsingin yliopiston ilmakehätieteilijöitä. Jakub Kubečka, Ivo Neefjes ja Vitus Besel elävöittivät ilmakehän molekyyliklustereita käsittelevää tutkimustaan räävittömillä lyriikoilla, tanssiliikkeillä, animaatioilla ja dronekuvalla. Tulos toi ryhmälle voiton myös Dance your Ph.D. -kisan fysiikkakategoriassa.

– Kun valmistauduin kuvauksiin, kuuntelin kappaleen ääniraitaa varmaan 30 kertaa päivässä kuukauden ajan sisäistääkseni sen kunnolla. Taisin nähdä siitä uniakin. Koko prosessin ajan pidimme mielessä, että haluamme näyttää tiedemaailman ulkopuolisille, että tiede voi olla hauskaa, höpsöä ja jännittävää, Kubečka kertoo.

Koronarajoitukset vaikuttivat

Dance your Ph.D. -kisan osallistujien piti tutkimuksensa popularisoinnin lisäksi ratkaista myös se, miten huomioida koronarajoitukset videoiden kuvauksissa.

– Kun kuvaukset lähestyivät, Suomen koronatilanne huononi. Yhä enemmän rajoituksia astui voimaan, ja vaikutti jo siltä, että emme pääse lainkaan kuvaamaan. Mutta lopulta saimme luvan kuvata, kunhan noudattaisimme turvallisuusohjeita. Mukautimme videota niin, että samassa tilassa paikalla oli aina korkeinta kaksi ihmistä, esiintyjä ja kuvaaja. Suuri osa videosta tapahtuu ulkona, tutkijat kertovat.

Dance your Ph.D. -kisan järjestää Science-tiedelehti. Kisassa on neljä kategoriaa: biologia, kemia, fysiikka ja yhteiskuntatieteet. Tänä vuonna kisa järjestettiin 13:nnen kerran.

Jokaisen kategorian voittaja palkittiin 750 dollarilla. Helsingin yliopiston trio pokkasi lisäksi 2000 dollarin palkinnon koko kisan voittajina.