Maria Joutsenvirran ja Arto O. Salosen juuri julkaistu teos Sivistys ja vauraus - Radikaalisti, mutta lempeästi kohti kestävää yhteiskuntaa (Basam Books 2020) tarjoaa tuoreen näkökulman ilmastokriisin aikakauden kiperiin kysymyksiin. Millainen ihminen, yhteisö ja yhteiskunta voi ratkaista nykyiset elämää ja sen mielekkyyttä uhkaavat haasteet? Millaiset arjen ja työn sisällöt voivat tarjota riittävän suuria tarkoituksia ihmisille?

Teoksessa päivitetään käsityksiä sivistyksestä, vauraudesta ja edistyksestä. Yhteiskunnan kehitystä ja yksilön onnistumista on mitattu materiaalisen vaurauden ja kulutusmahdollisuuksien lisääntymisellä. Niihin perustuva edistysajattelu ei tunnista ihmisen elämässä suurempia merkityksiä ja tarkoituksia luovia mahdollisuuksia, ja on tämän lisäksi alati paheneva ympäristöongelma.



Teos luotaa visionäärisesti aikakautemme piileviä mahdollisuuksia ja auttaa ottamaan ne käyttöön. Hyvän jatkuminen on mahdollista koettelemalla rohkeasti oletuksia hyvästä elämästä ja työn tarkoituksesta. Sivistyminen ilmenee toiminnan suuntaamisena sellaiseen uuteen, joka on vasta uinuvana olemassa, mutta joka on ihmisarvoiselle ja elinvoimaiselle elämälle periksi antamattoman arvokasta.



Kauppatieteiden tohtori Maria Joutsenvirta on suomalaista hyvinvointi- ja talousajattelua uudistava tutkija ja vaikuttaja. Hän on edistänyt talouskasvun asemaan kriittisesti suhtautuvaa ajattelua tieteessä, julkisessa keskustelussa ja päättäjille suunnatussa koulutuksessa. Hänen kollegoineen kirjoittama Talous kasvun jälkeen -kirja (2016) purkaa myyttejä talouskasvun ja hyvinvoinnin pakkoliitosta ja esittelee vaihtoehtoja työlle, toimeentulolle ja hyvinvointipolitiikalle. Joutsenvirta kuuluu Aalto yliopiston Sustainability-in-Business (SUB) tutkimusryhmään.



Arto O. Salonen on yksi terävimpiä käynnissä olevan yhteiskunnallisen murroksen sanoittajia Suomessa. Salonen on tuonut suomalaiseen koulutusjärjestelmään ekososiaalisen sivistyskäsityksen. Arto O. Salosen innostavat ja uusia näkymiä kohden kurkottavat keynote -puheenvuorot ovat tulleet viime vuosina tutuiksi paitsi tiedeyhteisössä, myös yritysten, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin järjestämissä seminaareissa ja konferensseissa. Salonen toimii professorina ja Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneelissa. Hänellä on dosentuuri useissa suomalaisissa korkeakouluissa.



Teoksen kuvataiteesta vastaa dosentti Ari Jaaksi, joka on toiminut usean kansainvälisen korkean teknologian yrityksen johtotehtävissä Suomessa ja ulkomailla. Ari on palkittu valokuvaaja, joka toteuttaa visuaalista näkemystään perinteisillä analogisilla kameroilla ja filmillä. Arille valokuvaaminen on todellisuuden tulkintaa, ei sen tallentamista.