Radisson Blu Marina Palace Hotelin Juhlatilalle Paistinkääntäjien kilpi

Radisson Blu Marina Palace Hotelin Juhlakerrokselle on myönnetty Suomen Paistinkääntäjät ry:n Chaine des Rôtisseurs -kilpi. Kilven paljastaa Suomen Paistinkääntäjien valtavouti, Bailli Délégué Johanna Hornborg-Ojala Radisson Blu Marina Palacen Kristallisalissa juhlallisin menoin keskiviikkona 22.5.2019 kello 18. Kilven vastaanottavat Turun Osuuskaupasta Maître Restaurateur Mikko Eskelinen ja Chef de Table Sanna-Liisa Byskata.

Radisson Blu Marina Palace Hotelin Juhlakerros on tarjoillut 12 vuoden ajan korkealaatuista ruokaa, juomaa ja erinomaista palvelua. Ravintolan ruokatuotteissa on vahvasti läsnä paikallinen ruokakulttuuri ja lähellä tuotetut, laadukkaat raaka-aineet.

- Paistinkääntäjien kilpi on järjestön korkein tunnustus ja merkki ruoka- ja palvelutuotteiden korkeasta tasosta. Meille on kunnia-asia olla osa tätä hyvän ruoan ja palvelun järjestöä, toimialajohtaja Mikko Eskelinen Turun Osuuskaupasta toteaa.

Suomen Paistinkääntäjien Turun aluevouti Riitta Hirvosen mukaan kilven saadakseen ravintolan tulee täyttää tiukat kriteerit. Ravintolalle myönnetty Paistinkääntäjien kilpi on järjestön korkein tunnustus, se on merkki ruoka- ja palvelutuotteiden korkeasta tasosta. Kilpikriteerien mukaan ruoan tulee olla hyvän makuista ja rakenteellisesti sekä ulkonäöllisesti onnistunutta sekä puhdasta, hygieenisesti valmistettua ja turvallista. Valikoiman tulee olla monipuolinen niin raaka-aineiden kuin valmistusmenetelmien suhteen. Kilpiyrityksen tulee täyttää kriteerit sesongista riippumatta. Viinilistan tulee olla monipuolinen: eri ikäisiä viinejä, eri alueilta ja eri rypälepohjalta ja niiden pitää tukea ruokalistaa.

Ravintolassa tulee olla järjestön jäsen sekä salin että keittiön puolella ja vähintään toisen näistä jäsenistä on oltava Maître-arvolla. Maître-arvon käädyt on luovutettu ravintolan vastaaville henkilöille jo ennen kilven myöntämistä. Marinan juhlakerroksen keittiömestari Minna Kvarnströmillä on Maître Rôtisseur -arvo ja ravintolapäällikkö Anette Rautiolla on Chef de Table -arvo.



Radisson Blu Marina Palace Hotelin valoisa juhlakerros ja upea jokinäkymä muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden, joka palvelee niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin tilaus- ja kokousvieraita. Juhlakerroksen vastikään uudistetut, monikäyttöiset ja muunneltavat tilat tarjoavat täydelliset puitteet juhlien, kokousten, cocktailtilaisuuksien, illallisten sekä kansainvälisten yritysten juhlatilaisuuksien järjestämiseen. Tiloissa voidaan järjestää 20-1000 hengen tilaisuuksia ja pyöreiden pöytien ääreen voidaan tarjota asiakaspaikat 400 henkilölle.

Radisson Blu Marina Palace Hotel Aurajoen rannalla on kansainvälisen luokan hotelli ja legendaarinen tapahtumatalo. Yli 40-vuotisen historian aikana hotellissa on majoittunut niin presidenttejä, kuninkaallisia kuin kansainvälisiä rocktähtiä. Radisson Blu Marina Palace Hotel on edelleenkin Turun monipuolisin ja tasokkain hotelli. Hotellin uudistetut 184 huonetta tarjoavat asiakkaille yksilöllisyyttä, mukavuutta ja arjen ylellisyyttä. Kansainvälinen Green Key -ympäristömerkki on osoituksena hotellin vastuullisesta tavasta toimia. Radisson Blu Marina Palace Hotelissa työskentelee kaikkinensa 50-100 henkilöä sesongista riippuen.

Lisätietoja:

Turun Osuuskauppa, toimialajohtaja, Maître Restaurateur Mikko Eskelinen, puh. 010 764 5007

Bailli de Turku, Commandeur, aluevouti Riitta Hirvonen, puh.040 724 1468