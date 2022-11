Rahaa jaossa vesistökunnostushankkeisiin

Rahoitettavilla vesistökunnostustoimilla edistetään ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmaa, jonka tavoitteena on tehdä Suomesta maailman tehokkain vesiensuojelija. Avustettavilla hankkeilla halutaan muun muassa parantaa vesien tilaa ja vesiympäristöä sekä vahvistaa vesistökunnostajien ja valuma-alueiden eri maanomistajien yhteistyötä.

Avustettavia toimenpiteitä voivat vesikasvillisuuden poiston ja hoitokalastuksen lisäksi olla esimerkiksi vesienhallinnan ja valuma-aluekunnostusten yleissuunnittelu sekä konkreettisten toimien, kuten maa- ja metsätalousalueilla ravinnekuormitusta vähentävien vesiensuojelurakenteiden toteutus (esim. kosteikot ja virtaamansäätöpadot).

Avustuksilla voidaan tukea myös kuntien, yritysten, yhdistysten ja muiden paikallisten yhteisöjen muodostamien yhteistyöverkostojen toimintaa ja kehittymistä. Valtion tuen osuus on yleensä enintään puolet hankkeen kokonaiskustannuksista, mutta voi olla enemmänkin riippuen hankkeen vaikuttavuudesta.

Pertunmaalla järviä kunnostetaan yhteistuumin

Yksi Etelä-Savon alueella oleva aiemmin avustusta saanut taho on Pertunmaalla. Monivuotisessa hankkeessa on muun muassa hoitokalastettu, niitetty vesikasveja ja merkitty vedenalaisia kiviä. Tavoitteena on ollut järvien fosfori- ja typpipitoisuuksien pienentäminen. Pieni, mutta aktiivinen porukka paikallisia on puuhannut hankkeiden parissa jo vuosikymmeniä.

- Ennen teimme pelkästään osakaskunnan varoin kunnostuksia, mutta ELYn avustuksella on saatu kunnostuksista laajamittaisempia, toteaa Pertun osakaskunnan puheenjohtaja Kari Honkanen.

Näin aloitat kunnostushankkeen

Hanketta suunnitellessa on hyvä tietää vesistön nykyinen tila ja tehdyt toimet, sekä ottaa selville, vaativatko kunnostustoimet lupia. Myös kumppaneita kannattaa etsiä, sillä useimmat hankkeet hyötyvät yhteistyöstä. Ennakkoon on hyvä miettiä yhdessä ranta-asukkaiden, vesialueen omistajien ja muiden kiinnostuneiden kanssa oman vesistön ongelmia ja niihin sopivia kunnostustoimia. Lisäksi kannattaa suunnitella omarahoitusosuuden järjestämistä, selvittää hankkeelle sopiva vetäjä ja avustukselle järjestäytynyt hakijataho. ELY-keskus sekä valtakunnallinen Vesistökunnostusverkosto tarjoavat asiantuntija-apua vesistöjen taustatietojen keräämiseen, hankkeiden suunnitteluun sekä yhteistyökumppaneiden löytämiseen.

Hankkeeseen voi ryhtyä esimerkiksi vesiensuojelu- tai vesienhoitoyhdistys, säätiö, kyläyhdistys, ympäristöjärjestö, neuvontajärjestö, vapaa-ajan kalastukseen liittyvä yhdistys, kunta tai kaupunki. Hankkeen suunnitteluvaiheessa verkostoituminen on tärkeää, sillä useiden toimijoiden välinen yhteistyö lisää hankkeen vaikuttavuutta.

- Rahoitusmahdollisuudet vesistö- ja valuma-aluekunnostushankkeisiin ovat olleet viime vuosina hyvät. Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli ideoita löytyy, kannustaa johtava asiantuntija Juho Kotanen Etelä-Savon ELY-keskuksesta.

Vesistökunnostus hyödyttää kaikkia

Vesistöjen tila vaikuttaa merkittävästi luonnon ja ihmisten hyvinvointiin. Kunnostustoimilla varmistamme, että tulevatkin sukupolvet pääsevät nauttimaan viihtyisästä asuinympäristöstä sekä vesien virkistyskäytöstä uimarannoilla ja kala-apajilla. Lisäksi hyväkuntoiset vesistöt vahvistavat koko seutukunnan elinvoimaa. Ne tukevat kalataloutta, synnyttävät mahdollisuuksia matkailuliiketoimintaan ja piristävät kylätoimintaa.