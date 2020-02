Rahastoihin sijoitettiin tammikuussa yli 1,5 miljardia euroa

Pankkibarometri: Yritysten investointihalukkuus heikkenemässä 19.12.2019 07:00:00 EET | Tiedote

Finanssiala ry:n tuoreen Pankkibarometrin mukaan yritysten luotonkysyntä on heikkenemässä vuoden 2020 alkupuolella. Erityisesti luotonottohalukkuus investointeihin on heikkoa. Sen sijaan kotitalouksien kiinnostus osake- ja osakerahastosijoituksiin on kasvamassa merkittävästi. Barometrikysely IV/2019 tehtiin marras-joulukuun vaihteessa.