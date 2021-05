Rahastopääomat kasvoivat laaja-alaisesti huhtikuussa - uutta pääomaa yhteensä 1,2 miljardia euroa

Jaa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin huhtikuussa 2021 uutta pääomaa yhteensä 1,2 miljardia euroa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli huhtikuun lopussa 144 miljardia euroa, kun se oli maaliskuun lopussa 140 miljardia euroa. Rahastoraportti sisältää ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Huhtikuussa sijoitettiin kaikkiin päärahastoluokkiin uusia pääomia. Osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 229 miljoonaa euroa, lyhyen koron rahastoihin 267 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoihin 446 miljoonaa euroa uusia pääomia. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin 239 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 14 miljoonaa euroa uusia varoja.

milj. EUR Nettomerkinnät huhtikuu 2021 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 30.4.2021 Osakerahastot 229 1 056 57 423 Yhdistelmärahastot 239 837 29 950 Pitkän koron rahastot 446 433 31 780 Lyhyen koron rahastot 267 1 272 16 277 Vaihtoehtoiset rahastot 14 245 8 113 YHTEENSÄ 1 196 3 842 143 543

Huhtikuussa kaikki keskeiset osakeindeksit nousivat hyvien talousnäkymien ja yritysten tulosennusteiden myötätuulessa. Nousu oli kuitenkin maltillista monien yritysten positiivisiin tulosennusteisiin suhteutettuna. Osakeindeksit ovat nousseet koronakriisin pohjalta yli vuoden verran. Osakerahastoluokkien viimeisten 12 kuukauden tuottoprosentit ovat edelleen poikkeuksellisen hyviä.

Yhdysvalloissa ja Euroopassa taloudet ovat avautumassa rokoteohjelmien edistyessä ja odotuksena on, että asteittain siirrytään vahvan talouskasvun aikaan. Kotitalouksien säästöt ja ostovoima ovat tukipakettien ja elvytystoimien ansiosta verraten hyvällä tasolla, joten kotitalouksilla on varoja, joita kuluttaa. Keskustelu raaka-aineiden, komponenttien ja rahtiliikenteen hintojen nopeasta noususta jatkui huhtikuussa, ja ilmassa on huolia inflaation selvästä nopeutumisesta. Sijoittamiseen liittyviä riskejä tasattiin hajauttamalla sijoituksia globaalisti eri mantereille.

Huhtikuussa globaalien poliittisten riskien kohoaminen heijastui inflaatiohuolien ohella korkomarkkinoille, ja euroalueen korkotasot hakivat väliaikaisesti hieman suuntaa. Lopulta korot nousivat. Huhtikuussa suurimmat rahastokohtaiset nettomerkinnät tehtiin vastuullisen sijoittamisen osake- ja korkorahastoihin. Riskejä hajautettiin hyvin laaja-alaisesti.

"Hyvät talousnäkymät ja tulosennusteet luovat osakemarkkinoille positiivista vireyttä lyhyellä aikajänteellä. Inflaatio-odotukset ovat kuitenkin nousseet. Globaalin talouden asteittaisen elpymisen myötä maailmankaupassa nähdään jo monissa hinnoissa nousua. Patoutunut kotitalouksien kulutuskysyntä pääsee talouden avautumisen myötä purkautumaan nopeasti, mikä voi nostaa tuotteiden ja palveluiden hintoja. Pidemmän aikavälin epävarmuudet näkyivät huhtikuussa sijoitusten hajauttamisen määrässä ja laajuudessa,” summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin globaalisti, Pohjois-Amerikkaan ja Suomeen sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 262 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin Japaniin, Tyynenmeren alueelle ja eri toimialoille sijoittavista rahastoista yhteensä 72 miljoonaa euroa. Pohjoismaihin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 3,94). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR Nettomerkinnät huhtikuu 2021 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 30.4.2021 Tuotto

12 kk (ka.) Suomi 24 20 7 063 57 % Pohjoismaat 14 303 8 268 73 % Eurooppa 15 82 7 304 38 % Pohjois-Amerikka 25 187 7 025 37 % Japani -49 -94 645 21 % Tyynenmeren alue -19 58 825 36 % Kehittyvät markkinat 12 -45 6 513 35 % Maailma 213 582 18 187 34 % Toimialarahastot -4 -37 1 593 26 % YHTEENSÄ 229 1 056 57 423

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin huhtikuussa pääasiassa euroalueen valtioriskiin, luokiteltuihin yrityslainoihin ja korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 400 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin ja valtioriskiin sijoittavista rahastoista, yhteensä 79 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 12,9 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 4,30).

milj. EUR Nettomerkinnät huhtikuu 2021 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 30.4.2021 Tuotto

12 kk (ka.) Valtioriski EUR 145 237 5 756 0,6 % Luokitellut yrityslainat EUR 107 357 9 855 5,1 % Korkeariskiset yrityslainat EUR 148 61 3 757 12,8 % Valtioriski maailma -1 3 126 -3,5 % Luokitellut yrityslainat maailma -78 43 7 407 4,0 % Korkeariskiset yrityslainat maailma 55 37 1 604 12,9 % Kehittyvät markkinat 70 -305 3 275 8,7 % YHTEENSÄ 446 433 31 780

Tilastokeskuksen vuoden 2016 varallisuustutkimuksen mukaan 31 prosentilla, eli noin 840 000 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia.Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 5 000 euroa.Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 - 10, jossa 10 on paras mahdollinen