Rahoitusta haussa pk-yrityksille ravinteiden kierrätyksen investointeihin

Tukea voidaan myöntää kone-, laite- ja rakennusinvestointeihin, joiden tarkoituksena on käsitellä lantaa tai biokaasulaitoksen rejektejä pitkälle jalostetuiksi lannoitevalmisteiksi tai muiksi pitkälle jalostetuiksi tuotteiksi ja lisäksi muihin ravinnekierrätys- ja hiilensidontainvestointeihin.

Tuki on suunnattu pk-yrityksille. Tuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista on pienyrityksille 55 % ja keskisuurille 45 %. Haku on valtakunnallinen ja kuluva valintajakso päättyy 31.3.2022. Määrärahaa on käytettävissä n. 1,5 M€.

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma on osa hallitusohjelman ravinteiden kierrätyksen edistämistä. Tuen hallinnoinnista vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.