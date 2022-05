Raide-Jokerin käyttöönottotestit ovat alkaneet

Kolme neljäsosaa Raide-Jokerin rakennustöistä valmiina – ratarakentaminen etenee edellä aikataulua 28.10.2021 11:50:00 EEST | Tiedote

Kaikista Raide-Jokeri-pikaraitiotien rakennustöistä on valmiina kolme neljäsosaa. Rataa on valmiina 21 kilometriä 25 kilometristä, ja ratarakentaminen etenee edellä aikataulua. Pikaraitiotien liikennöinti on tarkoitus aloittaa tammikuussa 2024.