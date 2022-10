Raide-Jokerin koeajot alkavat Roihupellon varikon ja Oulunkylän välillä

Koeajoprosessi on suunniteltu toteutettavaksi samanlaisena kaikilla koeajoalueilla. Ensin testataan hidasajossa, miten vaunu liikkuu radalla. Seuraavaksi testataan erilaisten järjestelmien, kuten esimerkiksi vaihteenohjausjärjestelmän ja liikennevalojen toimivuus. Raitiovaunulla suoritetaan myös hämäräajoja. Lopuksi koeliikennealueella ajetaan sille määriteltyä operointinopeutta.



Pikaraitiolinjan tekninen koeliikenne on jaettu kuuteen eri pituiseen alueeseen, jotka toteutetaan idästä kohti länttä. Koeajovaunut ajetaan aina yöksi varikolle, joten vaunut liikkuvat varikon ja Oulunkylän välillä myös alueen varsinaisen koeajon valmistumisen jälkeen.



Tavoitteena on saada järjestelmien käyttöönottotestaukset ja tekniset koeajot tehtyä kesäkuuhun 2023 mennessä.

Raide-Jokeri on hankkeen rakennusaikainen työnimi, mutta kun matkustajaliikenne aikanaan alkaa, asiakkaita kuljettaa pikaratikka 550. Liikennöinnin aloitus suunnitellaan yhdessä HSL:n ja Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa

Koeajojen aikana tiellä liikkuvien turvallisuus varmistetaan liikenteenohjaajien ja opaskylttien avulla

Koeajoalueelle asennetaan koeliikenteestä varoittavia kylttejä ja ajoalueella on liikenteenohjaajia, jotka varmistavat tienkäyttäjien turvallisuuden.

Koeajojen käynnistyessä tulee käyttöön myös jalankulkijoille uudentyyppiset ylityspaikat, jotka poikkeavat suojateistä, ja jotka tunnistaa vaaleanruskeasta väristä. Ylityspaikoissa raitiovaunulla on etuajo-oikeus toisin kuin suojateillä. Verkkosivuillamme (www.raidejokeri.info) on katsottavissa opasvideo radan ylityspaikoista.

Koeajojen aikana liikennevalot otetaan reitillä käyttöön. Liikennevalo-ohjatuissa ylityspaikoissa toimitaan liikennevalojen mukaisesti.

Osana koeliikenteen alkamista raitiotien ajojohtimiin on kytketty jännite. Tästä eteenpäin jännite on päällä kaikissa reitin ajolangoissa.

Katso video ylityspaikkoihin liittyen:

Ylityspaikat sujuvoittavat kaikkea liikennettä | Raide-Jokeri (raidejokeri.info)