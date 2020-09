Raimo Utriaisen Taidesäätiö sr:n stipendi kuvataiteilija Heidi Hemmilälle

Raimo Utriaisen Taidesäätiön tarkoituksiin kuuluu edistää erityisesti kuvanveistotaiteen tuntemista ja tukea taloudellisesti nuoria kuvanveistäjiä sekä luoda mahdollisuuksia uusien ilmaisujen löytämiseksi kuvaamataiteessa.

Säätiö toteuttaa tätä tarkoitustaan jakamalla vuosittaista stipendiä, jonka suuruus tänä vuonna on 12 000 euroa.

Vuoden 2020 stipendinsaaja on kuvataiteilija Heidi Hemmilä, taiteilijanimeltään Hemuloordi

Heidi Hemmilä (s. 1989 Tampere) on valmistunut Kuvataideakatemiasta 2020. Hänellä on ollut yksityis- ja yhteisnäyttelyitä 2012 lähtien Suomessa ja ulkomailla ja hänen teoksiaan on mm. Kiasman kokoelmissa. Lisätietoja: @heidihemmilä

Stipendin valinnan suorittaneiden kuvataiteilijoiden Alma Heikkilän ja Tuomo Tuovisen perustelut valinnalle

"Heidi Hemmilä on internet-sukupolven taiteilija, jonka taide tapahtuu veistosten, keramiikan ja videoteosten muodossa. Hänen teoksillaan on vahva yhteys digitaalisen maailman sekä perinteisen kuvanveiston materiaalisuuden ja tilallisuuden välillä."

"Heidi Hemmilä (s. 1989) on synnyttänyt Hemuloordin, häpeilemättömän ja kuvia kumartamattoman hahmon, joka asettaa itsensäkin naurunalaiseksi,voittaa meidät puolelleen ja kertoo meille nykymaailmamme sekavista ilmiöistä omalla merkillisellä kielellään."

"Globaalissa digitaalisessa ympäristössä Hemuloordi aistii kaikuja suomalaisesta yhtenäis­kulttuurista, jossa lukutaito opitaan Aku Ankasta ja huutaminen jääkiekkoa katsomalla. Hemuloordin psykedeelis-alatyylisessä mytologiassa populaarikulttuurin, nettifoorumeiden, politiikan, tietokoneen käyttöliittymien ja taidehistorian kuva-aiheet, hahmot ja ilmiöt häilyvät ruudun ja ulottuvaisen maailman välillä, alati muotoaan muuttaen."